Alejandra Espinoza está muy emocionada de interpretar a “Sonia” en la telenovela Rubí (Univision). “[Mis padres] están emocionados al igual que yo, nerviosos al igual que yo. Mi papá dice que no sabe si quiere verla, no porque no quiera verme en televisión, sino que mi papá es un manojo de nervios, entonces a él le da mucho estrés que lo vaya a hacer mal, le da mucho estrés que me vayan a criticar, y yo siempre le digo “¡disfruta, papá”, dijo la presentadora mexicana en entrevista con MezcalTV. “Si me va bien ¡qué bueno! y si no me va bien, pues también, ¡qué bueno!, pero él se estresa mucho”.

En El dragón se salvó, pero esta vez sí tiene besos con José Ron, ¿cómo fue?

“Fueron “piquitos”, y besitos bien sanos. Solo hay una escena que tengo unos besos medio apasionados, los grabé, y cuando llegué al hotel le hablo a Aníbal y le digo: ‘amor, esto fue lo que pasó, esto fue lo que sucedió, tengo el video, ¿lo quieres ver ahorita o lo quieres ver en televisión?’, y me dice, ‘¡no, no, no!, prefiero verlo en televisión'”.

¿Y los verá?

“Pues tiene que verlos, claro que sí, sí los va a ver, pero, claro como fui yo, pienso que no le va a importar. Si fuese él, a mí sí me importaría”, contó entre risas. “Me dijo ‘pues claro que voy a sentir algo’, pero no sé qué vaya a pasar”.

Cabe recalcar que para adentrarse en la piel de Sonia, personaje que hace 15 años interpretó la reconocida actriz mexicana Marlene Favela, la guapa modelo tuvo que someterse a un importante cambio de imagen.

“Si se trata de cumplir sueños la imagen para mí es lo de menos, si me tengo que rapar y si el personaje lo amerita lo hago, si tengo que hacer lo que tenga que hacer lo hago porque es algo que me apasiona, es algo que he querido hacer toda mi vida y finalmente estoy comenzando paso a pasito a cumplir otras metas y otros sueños que he tenido en mi vida”, aseguró Espinoza.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN

“En su momento mi personaje lo realizó Marlene Favela lo que significa que tengo unos zapatos de este tamaño que llenar, pero le voy a echar un montón de ganas. No voy a dar un 100% voy a dar un 300% en esto que ha sido mi sueño de toda la vida”, aseveró.