Esposo de 'Chiquibaby' también es su jefe en el trabajo Con su salida de Telemundo la conductora mexicana perdió una de sus principales fuentes de ingreso, pero afortunadamente no tenía todos los huevos puestos en la misma cesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado viernes 25 de noviembre se cumplió una semana desde que Stephanie Himonidis, mejor conocida como 'Chiquibaby', fuera despedida de Telemundo. "Que sepan que yo estoy bien, que estoy tranquila, que sí tengo un dolorcito en mi corazón, pero que estoy tan, tan, tan agradecida con las muestras de cariño de la gente que con eso me voy a quedar", expresó la conductora mexicana tras su salida de la cadena. "Hay gente que gana menos que yo en Telemundo, pero hay gente que gana mucho más que yo y se quedó, entonces no creo que haya sido eso. Yo simplemente creo que era alguien que no me veía en el programa de la mañana ni en ningún otro programa de la cadena en el lado de entretenimiento". Chiquibaby 'Chiquibaby' | Credit: Mezcalent Aunque con su despido perdió una de sus principales fuentes de ingreso, 'Chiquibaby' afortunadamente no tenía todos los huevos puestos en una misma cesta. La presentadora combinaba la conducción del programa matutino de Telemundo con la de su propio programa de radio, 'El show de Chiquibaby', del que además es productora ejecutiva. 'Chiquibaby' 'Chiquibaby' | Credit: Mezcalent "Bendito Dios tengo trabajo", expresó recientemente la conductora. "Tenemos haciendo este show mucho tiempo y lo vamos a seguir haciendo y aún más y estamos intentando hacerlo en video para que también nos vean", compartió. Lo que mucha gente no sabe es que 'Chiquibaby' comparte esta aventura profesional con su esposo Gerardo López, quien es el CEO de su programa de radio y por tanto su jefe. Chiquibaby Gerardo López y 'Chiquibaby' | Credit: Instagram Gerardo López Si bien la pareja solo tiene una hija en común, Capri Blu, quien ya cumplió su primer año de vida, Gerardo tiene otros tres hijos con los que 'Chiquibaby' se lleva de maravilla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquibaby 'Chiquibaby' y Gerardo López | Credit: Instagram Gerardo López "[Son] muchos años juntos compartiendo mi vida a tu lado y ahora te amo más que nunca", fueron las palabras que dedicó el ejecutivo de contenido de medios a la conductora en febrero del año pasado con motivo del Día de San Valentín. Chiquibaby Gerardo López y 'Chiquibaby' | Credit: Instagram Gerardo López "Te amo corazoncito hermoso", no tardó en responderle ella.

