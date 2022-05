"¿Por qué tenías que poner ese video?": Esposo de Ana Patricia reclama a la conductora por exponer momento íntimo suyo La conductora mexicana compartió a través de las redes sociales un video de lo más divertido de su esposo en la boda de Francisca y la reacción de su pareja al verlo no se hizo esperar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Esposo de Ana Patricia; Ana Patricia | Credit: Instagram Ana Patricia (x2) La romántica boda religiosa de Francisca y su ya esposo ante los ojos de Dios, Francesco Zampogna, sigue dando de qué hablar. Y es que la mega fiesta que hubo justo después del esperado sí quiero entre la conductora dominicana y el padre de su hijo dejó momentos inolvidables entre los invitados. Uno de ellos fue el que protagonizaron la presentadora de Despierta América (Univision), Karla Martínez, y el esposo de Ana Patricia, Luis Carlos, quienes son hermanos. La conductora de Enamorándonos (UniMas) compartió este miércoles a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 2 millones y medio de seguidores, un video en el que muestra una faceta hasta ahora desconocida para muchos del padre de sus hijos. Ana Patricia Ana Patricia y su esposo Luis | Credit: Instagram Ana Patricia En la grabación, aparece su esposo en una actitud de lo más divertida y simpática bailando de una forma muy animada con su hermana Karla en la fiesta de la boda de Francisca. A la pareja de Ana Patricia, sin embargo, no pareció agradarle demasiado que la conductora compartiera ese momento tan íntimo en las redes sociales y así se lo hizo saber. "¿Y por qué tenías que poner este video?", escribió en los comentarios de la publicación. La respuesta de Ana Patricia no se hizo esperar. "Porque ya estaba viral en TikTok y hacía falta acá", le respondió entre risas. Ana Patricia Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "O sea, ¿ya todo el mundo ha visto las ridiculeces que hago?", continuó escribiendo Luis. A lo que la presentadora de Enamorándonos le contestó: "No todas amorcito".

