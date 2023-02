Aníbal se deshizo en elogios hacia la conductora. "Lo más que me gusta de Ale, aparte de las cosas obvias como lo preciosa que es, es lo buena esposa que es, cómo me cuida, cómo presta atención a las cosas que me hacen falta, cómo todo el tiempo me está aconsejando".

"Primero un día en Walgreens estaba comprando algo y la señora me insultó 'te debería de dar vergüenza vivir de ella' y luego estaba en un avión, yo viajo mucho en American y estaba la señora parada así 'en business class con el dinero de Alejandra'. Es que viajo mucho en American y me lo pagaron, no es que Alejandra me lo pagó. Y luego hoy estaba comprándole su regalo y las señoras estaban hablando de que 'sí, claro, le compra eso a Alejandra con el dinero de ella'. Pues no, realmente yo trabajo, tengo una compañía", dejó claro el esposo de Alejandra.

"La señora me decía 'es que cómo le va a comprar algo siendo coreógrafo'. Tú sabes que hace 3 años le hubiese contestado, pero obviamente la gente… No trabajo en televisión, no soy coreógrafo, pero tengo una compañía que me va muy bien, muchas veces trabajo más que otras personas por ahí y me va muy bien", señaló Aníbal. "Que no salga en televisión y no quiera hacer esas cosas y que ya no sea coreógrafo no significa que no trabaje. Al contrario. Me va muy bien y si Alejandra quisiera pudiese vivir de mí".