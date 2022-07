Muere alcanzado por un rayo el esposo de una actriz de la serie One Tree Hill William Friend, esposo de la actriz Bevin Prince, falleció con solo 33 años tras ser alcanzado por un rayo mientras navegaba por la costa de Carolina del Norte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Friend y Bevin Prince William Friend y Bevin Prince | Credit: Bevin Prince/IG William Friend, esposo de la actriz Bevin Prince, conocida por su papel de Bevin Mirskey en la serie One Tree Hill, falleció con solo 33 años tras ser alcanzado por un rayo. De acuerdo con el canal de noticias local WECT6 News, el joven murió el pasado domingo cerca de Masonboro Island, en Carolina del Norte, mientras navegaba en su barco durante una tormenta. Luego de que algunas personas presenciaran el accidente, las autoridades respondieron a un llamado y se presentaron en el lugar. Aunque los servicios de emergencia de la policía y la Unidad Marítima de la Policía de Wilmington trataron de reanimar a Friend por más de 20 minutos mientras lo trasladaban al puerto deportivo de Bradley Creek, el joven falleció en la escena. La actriz Odette Annable, mejor amiga de Prince, escribió emotivas palabras dedicadas a Friend en Instagram. "Qué regalo le diste a todos los que te conocieron de ser testigos de la pasión que ardía en tu alma. La pasión por ayudar a las personas, por construir tu negocio, por encontrar la felicidad como nunca la había visto viviendo en Carolina del Norte con Bevin. Fuiste perfecto para ella en todos los sentidos. Apoyaste sus sueños, la hiciste sentir vista, la adoraste con cada pedacito de tu alma y siempre estaré agradecida de ser testigo de ese tipo de amor", dijo. Según la actriz, Bevin, "perdió al amor de su vida y el mundo perdió a alguien muy, muy bueno". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los familiares y amigos de Friend comunicaron que quienes quieran apoyar en este duro momento, en vez de enviar flores consideren contribuir con las causas en las que el fallecido creía, como el negocio de spinning que hizo junto a su esposa para apoyar a mujeres sin recursos, y otro para apoyar a los veteranos y a sus familias.

