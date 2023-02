La esposa de Pablo Lyle reaparece en redes con un sentido mensaje Tres días después de que Pablo Lyle fuera condenado a 5 años de prisión, Ana Araujo compartió con sus seguidores unas palabras cargadas de significado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pablo Lyle y Ana Araujo Pablo Lyle y Ana Araujo | Credit: Mezcalent.com Luego de varios de silencio tras la condena a 5 años de prisón de Pablo Lyle, su esposa Ana Araujo compartió un sentido mensaje que invita a reflexionar sobre la vida. La también empresaria se hizo eco de una publicación de su amiga y coach para madres Luz María en la que se pondera la importancia de tener confianza en uno mismo y en los procesos naturales que acontecen en la vida de cada persona. "Acuérdate que hay muchas formas de tener el mismo resultado. Confía en tu baile, confía en tu ritmo, confía en tu canción, confía en tu voz, confía en tu música, confía en tu expansión, confía en tus contracciones. Confía en ti", se lee en el mensaje en inglés en sus historias de Instagram. Poco tiempo después colgó un pasaje también en inglés del clásico de la literatura El principito, de Antoine de Saint-Exupéry. "Y ahora aquí está mi secreto, un secreto muy simple: sólo con el corazón se puede ver correctamente; lo que es esencial es invisible a los ojos. Solo con el corazón". Mensaje de Ana Araujo Mensaje de Ana Araujo Left: Credit: Instagram / Ana Araujo Right: Credit: Instagram / Ana Araujo La juez Maritza Tinkler Méndez condenó en un tribunal de Miami el pasado viernes a la estrella de telenovelas como Mi adorable maldición y Una familia con suerte a 5 años de prisión y 8 de libertad condicional, además de a 500 horas de servicio comunitario. La pena responde al cargo de homicidio involuntario del que Lyle fue encontrado culpable el pasado octubre por la muerte en una pelea de tráfico de Juan Ricardo Hernández. "Este es uno de los dictámenes más difíciles que he tenido que hacer en el tiempo que llevo de jueza en el condado de Miami-Dade", admitió la jueza en su intervención previa a la imposición de la condena. Tinkler Méndez señaló que las acciones del actor constituían un "acto de violencia" que resultó en una muerte, pero también resaltó que había mostrado "arrepentimiento" y que estaba convencida de que si tuviera una segunda oportunidad, no habría actuado de la misma manera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una intervención en la corte previa al anuncio de la condena, Araujo aseguró que lo sucedido no "define como persona" a su esposo y que está "muy orgullosa" del padre de sus hijos. "Eres un corazón con patas", aseguró emocionada Araujo, quien agregó que el galán nunca fue una persona violenta y señaló que ha sido testigo del "arrepentimiento" que ha sentido por los hechos de ese día. La defensa y la familia del galán mexicano ya han asegurado que apelarán la pena impuesta por la juez.

