¡Esposa de Justin Bieber ingresada por accidente cerebrovascular! Así reaccionó la bella Hailey Bieber a "uno de los sustos más grandes que he vivido", mientras desayunaba con su esposo en Palm Springs. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hailey Bieber fue ingresada de urgencia después de que los doctores le descubrieron un coágulo de sangre en el cerebro, reportó nuestra hermana anglosajona PEOPLE: "Uno de los sustos más grandes que he vivido", reveló la esposa de Justin Bieber en sus historias de Instagram. Con tan solo 25 años, ahora se sabe que la modelo fue admitida hace unos días en un hospital de Palm Springs, California, con síntomas de padecer un accidente cerebrovascular, según reveló ella misma este fin de semana: "El jueves por la mañana, estaba desayunando junto a mi esposo cuando comenzaron los síntomas y acudimos al hospital. Encontraron que había sufrido un pequeño coágulo en mi cerebro, con la consecuente leve falta de oxígeno. Mi cuerpo lo pasó por sí solo y me recuperé por completo en unas horas. Aunque ha sido uno de los sustos más grandes de mi vida, ya estoy en casa y me siento bien. ¡Me siento tan agradecida con todos los increíbles doctores y enfermeras que cuidaron de mí!", exclamó. Justin Hailey Bieber SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También quiso agradecer la preocupación de sus fans y sus seres queridos: "Gracias a todos los que me han enviado mensajes y sus deseos para mi recuperación, por todo el apoyo y el amor", finalizó. Justin Hailey Bieber Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation La pareja derrocha felicidad y la enamorada top model celebró recientemente el cumpleaños del cantante, quien ya tiene 28 años. Justin Hailey Bieber Credit: LISA O'CONNOR/AFP via Getty Images Hailey Bieber le dedicó entonces las más bellas palabras bajo un carrusel de imágenes juntos en su red de Instagram: "Feliz cumpleaños mi amor… Esta vida está llena de cosas bellas e increíbles, pero lo más hermoso de todo es que puedo vivirlas junto a ti. Te amo".

