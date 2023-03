Esposa de Juanes es objeto de duras críticas durante su viaje a la India Karen Martínez ha compartido las maravillas de su visita al país y así ha respondido a algunos que se han dedicado a atacarla por contar sus vivencias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace casi dos semanas, Karen Martínez anunció feliz en sus redes que por fin estaba haciendo realidad uno de sus grandes sueños. Desde la India, la diseñadora colombiana compartió entusiasmada su llegada al país que por tanto tiempo había querido visitar. "Y llegué a la India, un viaje que toda la vida me soñé. Esta aventura apenas comienza pero promete ser como lo vi un día en mis sueños", expresó a sus seguidores en una primera publicación. Eso fue le 27 de febrero, desde entonces todo han sido halagos y momentos inolvidables de esta viaje, no solo al lugar geográfico, sino también a su interior. Entusiasmada con lo vivido, Karen ha querido compartir cada detalle y escena especial con sus casi millón y medio de fans que esperan con impaciencia sus anécdotas y posts. Karen Martínez Karen Martínez y Juanes | Credit: (Photo by John Parra/Getty Images) Generosamente, la también actriz y conductora, ha enseñado desde cómo son algunos de los lugares cumbre del lugar, su look en un sari, paseos por sus rincones o actividades típicas como montar en un camello o un Tuk tuk, el famoso cochecito que recorre las calles de algunas de sus ciudades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras muchos de sus seguidores están felices de la vida por poder viajar con ella a través de sus videos e imágenes, otros no parecen estar tan contentos y se han dedicado a quejarse de algunos de sus contenidos. En el post donde comparte su experiencia de subirse a un camello, Karen destaca lo increíble de estos animales y cómo en aquel país, representan "la fuerza, el reconocimiento y, sobre todo la lealtad", escribió. A pesar de resaltar esa unión casi religiosa entre camellos y humanos, muchos no entendieron que se subiera a su lomo pues consideran que son animales explotados cuyo uso es solo para el turismo. "¡Están esclavizados para que los turistas se tomen esas fotos para las redes! Eso no está bien", "Te estás prestando para que los exploten, contradictorio tu post", le expresaron algunos. Lejos de quedarse callada, Karen decidió responder clara y directa a quienes la acusan de una forma tan grave. "Los camellos son animales de carga, aquí nadie los está maltratando, estamos dando un paseo en el desierto, ¿cuál es el problema? Es igual que montarse a un caballo, ¿lo maltratas por montarte?", contestó. Las críticas fueron una mínima parte en comparación con los mensajes de agradecimiento y felicitaciones por este viaje que, como ella misma ha confesado, le está dejando grandes lecciones de vida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esposa de Juanes es objeto de duras críticas durante su viaje a la India

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.