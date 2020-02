Esposa de Joy Huerta habla por primera vez: "No busco ni quiero ser una persona pública" La pareja de la vocalista de Jesse & Joy, Diana Atri, dejó a un lado el hermetismo con el que ha manejado su vida hasta ahora y compartió un poco más sobre ella en sus redes sociales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si algo caracteriza a Diana Atri, la esposa de Joy Huerta y madre de su hija Noha, es su discreción. La pareja de la vocalista del dúo mexicano Jesse & Joy siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano, siendo contadas las ocasiones en las que se ha pronunciado sobre su relación con Joy a través de las redes sociales. Este martes, sin embargo, la productora y artista dejó a un lado el hermetismo con el que hasta ahora ha manejado su vida personal y quiso compartir un poco más sobre ella por medio de su perfil de Instagram, donde, entre otras cosas, corrigió una información acerca de su profesión que algunos medios le habían atribuido erróneamente. Image zoom Joy y su esposa “A diferencia de la opinión pública no soy artista plástica, quizá la confusión vino de que Joy y yo tenemos una plataforma de arte contemporáneo en la que invitamos a aristas contemporáneos a experimentar con técnicas y materiales tradicionales de Mexico”, aclaró Diana. Una plataforma que cuando nació Noha la pareja de Joy decidió poner en pausa con la idea de poder retomarla ‘más adelante’. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Diana también reconoció que es ‘una persona muy reservada’ y dejó claro que no busca ni quiere ser una persona pública, pero admitió que en la posición en la que se encuentra es muy importante para ella ‘visibilizar el tipo de familia que escogí tener’. “No busco ni quiero ser una persona pública, solo me encuentro en una posición en la que para mí es importante visibilizar el tipo de familia que escogí tener, visibilizar que aunque vivimos en una lucha constante se puede escoger la felicidad. Y así agradecer a las millones de personas que han luchado por los derechos humanos básicos que me permiten vivir esta realidad al lado de mi esposa”, compartió la pareja de Joy ante sus más de 90 mil seguidores de Instagram. ¡La familia crece! A menos de un año del nacimiento de su primera hija, Joy y su esposa decidieron ampliar recientemente su familia con la adopción de Emma, una perrita a la que una fundación rescató de la calle. “Les presento a la nueva integrante de nuestra familia”, compartió Diana hace apenas unos días en sus redes. Advertisement

Esposa de Joy Huerta habla por primera vez: "No busco ni quiero ser una persona pública"

