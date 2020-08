La esposa de Ferdinando Valencia sorprende con nuevo video: “Para las que me querían ver lacia” Brenda Kellerman respondió de una manera muy creativa a los haters que han criticado su cabello rizo. ¡Mira el video! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La esposa de Ferdinando Valencia, Brenda Kellerman, sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un nuevo video en el que respondió a quienes han criticado su pelo rizo. La modelo de 32 años colgó un clip en su cuenta de Instagram en la que, gracias a la magia de la tecnología y la edición, montó su cara en la de otra persona con pelo lacio utilizando la aplicación Reface App. “Para las que me querían ver lacia jajaja”, escribió como mensaje para acompañar el clip de unos 10 segundos que ya cuenta con cientos de piropos por su “nuevo look”. A principios de agosto, una seguidora le preguntó a Kellerman si tenía en su arsenal de belleza otra manera de lucir su cabello y le recomendó probar nuevos peinados. Kellerman le respondió: “Mi cabello no es un look, así es mi pelo y no voy a probar nada porque me encanta como lo tengo, gracias”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente, Kellerman colgó un video en sus redes en el que aseguró que la mayoría de las personas que constantemente la critican son mujeres. “Nosotras como mujeres estamos pidiendo un respeto, pero ¿cómo quieren que nos respeten si entre nosotras mismas no nos respetamos?”, apuntó en ese video. El domingo, el actor mexicano también se unió a la tendencia y usó la misma aplicación que su esposa para editar un video en el que se le ve con el pelo largo y pintado de distintos tonos rosados. “Me lanzo en mi nueva faceta”, comentó Valencia en su cuenta de Instagram. Su esposa le contestó: “Te amo” y acompañó su mensaje con emoticones de risas. El 4 de agosto la pareja recordó la terrible pérdida de uno de sus hijos, Dante, a quien le dedicaron unas conmovedoras palabras en sus redes al cumplirse ya un año de su muerte.

