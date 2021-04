Esposa de Pablo Lylie abre su corazón y habla de su relación con el actor Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle y madre de sus hijos, dio a conocer un emotivo mensaje dedicado al actor y la situación que ambos viven actualmente. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras el incidente que, en abril de 2019, sufrió Pablo Lyle en Miami, Florida, el actor, quien atraviesa por un juicio en el que podría ser acusado de asesinato, ha debido permanecer en prisión domiciliaria en dicha ciudad estadounidense, pese a tener su residencia oficial en su natal México. Ante ello, su esposa, Ana Araujo, también sufre por los conflictos derivados del proceso legal; quizá por ello, quiso abrir su corazón e hizo una reflexión sobre su relación conyugal. "El matrimonio como institución, como una idea, como un sueño", escribió en su cuenta de Instagram. "El amor tiene distintas formas, es mucho más real lo que vivo ahora con mi esposo [Pablo Lyle] que lo que vivíamos hace 3,4 años; porque, simplemente, tener la oportunidad de ver al otro como realmente es y no la idealización que me había construido", confesó y acompañó el texto con una imagen de ella abrazando a Lyle. "Es una oportunidad en un millón, que claramente es más fácil y común estar enamorada de una idea 'perfecta' que de una realidad imperfecta, pero todos somos imperfectos y lo hermoso es ver la imperfección del otro y sentir: amor, compasión, admiración". La cónyuge mostró su apoyo incondicional al protagonista de la telenovela Mi adorable maldición. "Una constante que veo en las parejas es la falta de responsabilidad, nos enseñaron a ser víctimas y no responsables", advirtió. Pablo Lyle y su esposa Ana Araujo Image zoom Credit: Ana Araujo Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo fielmente que si no tienes la capacidad de autocrítica te estás perdiendo de un crecimiento personal que puede ir de la mano de tu pareja, porque al final es la persona que mas te conoce y que te puede ayudar a reflejar eso que quieres cambiar en ti", enfatizó. "Dejemos las expectativas atrás. Aceptemos el amor como lo tenemos hoy y si no es lo que quieres para ti, muévete de ahí". Ana Araujo dedicó unas emotivas palabras a Pablo Lyle. "Te extraño Lyle. Gracias por tus enseñanzas", concluyó.

