¿Esposa de Nick Cordero debe decirle adiós al actor quien sufre COVID-19? Han sido diversas ocasiones en las cuales Nick Cordero ha sido desahuciado tras complicaciones con el COVID-19 ¿qué opina su esposa de este desalentador diagnóstico? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado mes de marzo, se dio a conocer que Nick Cordero había contraído COVID-19. Desde entonces, ha tenido diversas complicaciones de su salud relacionadas con este virus y hasta el no momento parece no tener un diagnóstico favorable. Ahora, su esposa Amanda Kloot revela que le ya han pedido despedirse de su marido; sin embargo, ella mantiene la esperanza de que el actor se recuperará. RELACIONADO: La OMS: el coronavirus ya es oficialmente una pandemia Image zoom (Photo by D Dipasupil/FilmMagic) “Me han dicho un par de veces que no lo logrará. Me han dicho que me despida. Me han dicho que sería un milagro [que se recuperara]”, mencionó Kloot en su cuenta de Instagram. “Tengo fe. Fe que es pequeña como una semilla de mostaza a veces, pero eso es todo lo que necesitas en ocasiones”. Pese a las pocas posibilidades de vida que le dan al cinco veces nominado al Tony, la instructora de fitness se mantiene confiada de que su esposo saldrá adelante. Cabe mencionar que en abril le amputaron la pierna derecha. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Todavía está aquí y, a pesar de sus probabilidades, mejora un poco cada día. Donde hay fe, hay esperanza. Donde hay esperanza ¡puede haber un milagro!”, agregó. “Como ha dicho mi padre desde el primer día, cada día que sigue con nosotros es un milagro. Creo que Dios está con nosotros, con los médicos y con Nick”. Las muestras de apoyo y cariño han estado presentes para la pareja en todo momento. Nick Cordero continúa en hospitalizado con pocos avances; mientras tanto, Amanda Kloot reporta su estado de salud de manera constante a través de sus redes sociales. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

¿Esposa de Nick Cordero debe decirle adiós al actor quien sufre COVID-19?

