Esposa de Nacho aclara su situación personal con el cantante tras sus polémicas fotos de su casa nueva Muy molesta, Inger Mendoza ha publicado un fuerte mensaje en sus redes sociales tras el revuelo de las imágenes que publicó hace unos días sobre su nuevo nidito. Su separación es una de las noticias del momento, por eso todo lo que hacen Nacho e Inger Mendoza es motivo suficiente para estar en el candelero. Cansada de esta situación, la que fuera mujer del cantante ha salido en defensa propia tras publicarse lo que ella considera un chisme en toda regla. Esta semana la feliz mamá compartía las fotos de su nueva casa ya renovada y amueblada. Un post que ella consideró inofensivo y que jamás pensó iba a causar tanto revuelo. Después de anunciar que ambos habían tomado caminos diferentes, estas imágenes fueron interpretadas como que se trataba de su nueva casa de soltera. Su tamaño más pequeño hizo que muchos creyeran que ella había sido sacada de la casa grande. Pero nada que ver, y así ha querido aclararlo en un contundente mensaje donde asegura que esta casa es donde viven los cinco. "Cuando las subí muchos asumieron que yo me había ido a otro lugar, o peor aún que me habían sacado de la casa grande", expresó muy ofendida. "La casa en donde vivo es la misma casa en donde vivimos TODOS hasta hace poco. TODOS nos mudamos para este lugar nuevo. Nadie me "sacó" de ninguna casa, TODOS nos mudamos juntos y vivimos TODOS juntos por un tiempo aquí y aquí seguimos compartiendo como familia cuando tenemos la oportunidad". Con las cartas sobre la mesa y todo aclarado, Inger espera que la gente entienda que en su separación no hay ni mal rollo ni se van a tirar los trastos a la cabeza. Sus tres hijos en común están por encima de cualquier cosa, además del amor y respeto tan grande que la pareja siempre se va a profesar.

