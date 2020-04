"Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz": esposa de Mark Tacher Luego de que el actor mexicano diera su versión de los hechos acerca de su separación, la actriz compartió el siguiente mensaje a través de sus redes sociales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras hacerse oficial su rompimiento con su todavía esposa Cynthia Alesco, Mark Tacher dio su versión de los hechos este jueves en una entrevista para el programa de televisión Venga la alegría. El actor mexicano explicó que su relación con la actriz terminó en junio del año pasado debido a las diferencias irreconciliables que empezaron a darse entre ambos mientras trabajan juntos en Colombia en la actual superserie de Telemundo Operación pacífico. "Mi relación la terminé en junio del año pasado, sí se hizo un matrimonio civil de un minuto y medio, que fue en una situación que estábamos planeando ella y yo para dar una sorpresa en la boda religiosa, pero eso fue como en abril más o menos del año pasado, y en junio decidimos terminar la relación de ambas partes…", confesó el reconocido galán de 42 años, quien aprovechó la ocasión para dar a conocer que habrá consecuencias legales para quienes han desatado rumores de la ruptura y que incluirían un runrún de infidelidad. "Lo que se está diciendo de mí es una mentira infundada y ya se están tomando todas las medidas necesarias". Image zoom Cynthia Alesco y Mark Tacher Instagram Cynthia Alesco; Cortesía TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pocas horas después de que sus declaraciones comenzaran a circular por los diferentes medios de comunicación, la todavía esposa del actor compartió unas palabras a través de sus redes sociales que muchos interpretaron como su reacción a la versión dada por Tacher. Si bien no mencionó en ningún momento al actor, Cynthia publicó un contundente mensaje que seguramente dará mucho de qué hablar. Image zoom Cynthia Alesco Instagram Cynthia Alesco "Lo único que he aprendido a lo largo de mi vida es que los obstáculos no bloquean el camino, los obstáculos son el camino. Sigue adelante Cynthia, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz", escribió la actriz, dejando así entrever que ella tendría otra versión de los hechos. Advertisement

Close Share options

Close View image "Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz": esposa de Mark Tacher

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.