La esposa de Luis Fonsi confiesa cuáles han sido los momentos más duros al lado del cantante La modelo española ha roto en llanto y confesado qué ha sido lo más duro de su vida junto al intérprete de "Despacito". Además de ser la esposa de Luis Foni, y a mucha honra, Águeda López es una mujer trabajadora y en busca de sus sueños. Su éxito en Estados Unidos como modelo se lo ganó a pulso y desde abajo llegando de su natal España con "dos shorts y dos camisetas" y sin imaginarse lo que se le venía encima, expresó en exclusiva al programa Despierta América. En realidad, una de esas bendiciones que le llegaban era el hombre de su vida, Luis Fonsi. ¿Lo esperaba? "Me imaginé ser feliz siempre y estar a gusto con el matrimonio que tenía", dijo sincera, pero no imaginó que sería con una súper estrella. Y así ha sido, con el artista ha formado la familia de ensueño que ansió con sus pequeños Rocco y Mikaela. "Yo vivo por ellos, respiro por ellos, trabajo por ellos", añadió esta madraza. Ama profundamente al artista pero reconoce que al estar con él ha tenido que renunciar a cosas importantes a las que ama. "He renunciado a estar con mi familia", empieza con la voz resquebrajada hasta que se rompe en llanto. "Eso me da tristeza porque extraño mucho a mis padres, ya están mayores y siento esa carga como que ellos siempre estuvieron para mí", dice casi sin poder hablar la española. Una imagen que demuestra el corazón familiar que tiene la modelo cordobesa. Siempre lleva a su tierra, España, por bandera, al igual que a sus hermanos y sus amigos del alma con quienes no puede compartir tanto como le gustaría. Se quedó en Estados Unidos para estar con su esposo y formar una familia, trabaja en lo que ama y vive una vida de ensueño, pero también admite que el no poder estar al "ciento por ciento" con sus padres ya mayores es muy doloroso. "Extraño mucho ese amor que sólo una madre te puede dar", continuó con lágrimas en los ojos. El amor de Fonsi y sus dos retoños es su mayor consuelo. Ha construido una relación firme y estable, eso sí, con sus momentos de bajón, como todas. La llegada del mayor éxito mundial del puertorriqueño bajo el nombre de "Despacito", para ellos fue todo un reto como pareja. Image zoom (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) "Fonsi empezó gira con "Despacito" hace tres años y todavía no ha terminado", algo que le emociona y hace sentir orgullosa de su amado. A nivel matrimonial no ha sido tan fácil. "Ha sido un reto porque de repente Fonsi empieza a viajar como loco y yo tenía un bebé recién nacido. "Despacito" nació con Rocco", continua. Juntos han superado todos los obstáculos y son el máximo apoyo el uno del otro. Águeda, además de entregada mamá y esposa, es una mujer con proyectos que en breve cumplirá otra ilusión, lanzar una línea de lujo en Europa con una amiga y unos zapatos deportivos que pronto llegarán a USA. "Lo que Dios mande aquí a sus órdenes", concluyó sonriente y con una mirada puesta en las cosas bonitas.

