¡La esposa de Luis Fonsi arrasa en Europa con su nuevo proyecto en bikini! Mientras el cantante triunfa con su música por todos los rincones del mundo, su amor, Águeda López hace lo propio en el continente europeo donde ha cautivado a todos con su último trabajo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días flanqueaba a su flamante esposo Luis Fonsi en la alfombra roja de los premios Billboard de la música latina. Hoy es ella quien deslumbra en un espectacular evento al otro lado del océano. Águeda López se encuentra en las Islas Canarias, en España, trabajando en uno de los desfiles más prestigiosos del continente, el Gran Canaria Swim Week. La modelo española se encuentra allí como parte de este proyecto y recibiendo la ovación de los asistentes por su espectacular trabajo sobre las pasarelas. A través de sus redes ha hecho testigos a sus seguidores de su paso por este reconocido desfile que comparte las últimas tendencias en ropa de baño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La feliz y entregada mamá sigue dándolo todo como maniquí cuando el proyecto merece la pena y este es el caso. Con un cuerpo escultural que trabaja con duros entrenamientos, Águeda se robó todas las miradas. También la de su esposo, que desde Miami ejerció de papá pero encontró el momento para piropearla en una de las fotos que la cordobesa publicó en su perfil de Instagram. Madre, esposa y mujer trabajadora entregada en cuerpo y alma a todo lo que hace y se propone. ¡Felicidades por los éxitos!

