La viuda de Kobe Bryant recuerda a su esposo y su hija con un conmovedor video A casi un mes de su trágica partida, Vanessa Bryant ha publicado una grabación casera de sus dos ángeles en vida y les ha dedicado una emotiva canción. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después del apoteósico homenaje a Kobe Bryant el pasado 24 de febrero, su esposa Vanessa Bryant sigue honrando su memoria y la de su hija Gianna a través de sus redes sociales. La viuda del deportista ha compartido una conmovedora grabación de padre e hija riéndose y en un momento sumamente feliz de sus vidas. Están jugando, abrazándose y haciéndose mimos, una escena entrañable extraída del famoso documental Muse del baloncestista en 2014. Gigi era mucho más pequeña pero ya irradiaba esa luz y ángel especial. En el video Kobe también se come a besos a su amada Vanessa demostrando el profundo amor que se tenían. Este extracto ha tocado profundamente el corazón de sus seguidores no solo por el valor de las imágenes sino por el escrito de su viuda. Además de confesar lo mucho que les echaba de menos, Vanessa citó el precioso tema de Beyonce, “XO”, una oda al amor y una auténtica declaración de sus sentimientos más puros. “En la noche más oscura, voy a buscar entre la multitud, tu cara es todo lo que veo, te voy a dar todo…”, dice una parte de la romántica canción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La orgullosa mamá y esposa también compartió el espectacular tatuaje que se hizo su cuñada en honor a Kobe y Mambacita. Un signo de infinito con los dos números de sus camisetas de baloncesto, 24 y 2. “El precioso tatuaje de mi cuñada en honor a Gigi y Kobe. 2-24 para siempre. Te amo Sharia”, le escribió emocionada ante tan precioso gesto. Vanessa sigue mirando al frente y fuerte gracias al amor de su familia y seres queridos, sus hijas la necesitan más que nunca y ahí está, al pie del cañón, a pesar del dolor. Fuerza y ánimo en estos duros momentos. Advertisement

Close Share options

Close View image La viuda de Kobe Bryant recuerda a su esposo y su hija con un conmovedor video

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.