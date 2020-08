Viuda de Kobe Bryant dedica un desgarrador mensaje a su esposo por el que hubiera sido su 42 cumpleaños Vanessa Bryant no ha sido la única en emocionar con sus palabras, su hija Natalia también se dirigió a su padre con un escrito lleno de sentimiento. "Echo de menos tu sorisa, tu risa y tus abrazos de oso". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy, Kobe Bryant estaría cumpliendo 42 años. Desafortunadamente el deposrtista nos abandonó a principio de año dejando a su familia y seguidores desolados con su partida. Él y su hija Gigi perdían la vida en un fatídico accidente aéreo en un helicóptero. Su esposa, Vanessa Bryant, ha sido la primera en compartir un emotivo mensaje en redes dirigido a su marido allá donde esté. Un desgarrador escrito que denota el dolor tan grande que habita en su corazón. "A mi amor, feliz cumpleaños. Te amo y te echo de menos más de lo que pudiera explicar. Ojalá Gigi y tú estuvieran aquí para poder celebrarte. Ojalá pudiera hacerte tu comida favorita y una gran tarta con Gigi", comienza su mensaje de amor al baloncestista. La feliz mamá de cuatro niñas ha dejado su alma y su corazón en este sentido escrito que ha conmocionado a amigos y seguidores de la viuda. "En cada vida te elegiría. Gracias por enseñarme lo que es el verdadero amor, gracias por todo. Sé que mi Gigi te está celebrando como siempre lo hacía en tus días especiales. ¡Echo tantísimo de menos a mi princesa!", prosigue con un sentimiento que traspasa la pantalla. Vanessa terminó mandándole todo el amor de sus hijas quienes también se acordaron de su papi en este día. Especialmente Natalia, más mayor y que también cuenta con su propio perfil en redes. La joven quiso dirigirse a su progenitor con esta hermosísima dedicatoria, acompañada de una foto de su papi y ella de pequeñita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Echo de menos tu sonrisa, tu risa y tus abrazos de oso. Felicidades al mejor compañero de películas que pude tener. Siempre recordaré nuestras noches acudiendo a la sesión nocturna del cine con las ventanas bajadas y escuchando nuestras canciones favoritas. Te quiero por y para siempre". Unas felicitaciones que demuestran el profundo amor que Kobe dejó en su viuda e hijas. Allá donde esté, recibe nuestra más sincera felicitación en tu día. Siempre vivo en nuestro recuerdo.

