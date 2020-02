La esposa de Kobe Bryant dedica estas emotivas palabras a su esposo y su hija en el homenaje de los Lakers La esposa del baloncestista ha vuelto a hablar de su marido y de su hija durante este sentido homenaje. Sus palabras han llegado a nuestro corazón. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A pesar de vivir uno de los momentos más terribles de su vida, Vanessa Bryant ha hecho el esfuerzo de estar presente de alguna manera en el homenaje de los Lakers a su marido, Kobe Bryant y su hija Gianna el pasado viernes. No ha estado físicamente pero sí ha mostrado sus sentir a través de una emotiva imagen y dedicatoria en su perfil de Instagram. “No hay número 24 sin número 2”, escribía junto a una fotografía con dos asientos en la arena que tenía las dos camisetas de padre e hija. Una imagen llena de amor y respeto que nos ha llegado al alma. “La niña de papi, mis bebés, mis ángeles, Kobe y Gigi”, recogía su mensaje. La instantánea ha superado los cuatro millones de Me Gusta. Los comentarios de apoyo y cariño han desbordado la publicación que llegaba mientras se producía el juego entre los Lakers y Portland Trial Blazers. Un partido triste pero a la vez mágico donde todo el mundo expresó su solidaridad y amor de forma sincera por las víctimas de este terrible accidente. Hubo canciones y videos conmovedores en honor a Kobe y Gigi que estuvieron presentes en los corazones de los asistentes. A pesar del dolor, se resaltó la alegría y los buenos momentos que nos regalaron en vida. Como parte del tributo el cantante Usher interpretó el tema “Amazing grace”. La importancia de este partido en recuerdo a un grande hicieron que los precios de los asientos se disparasen hasta alcanzar los 15 mil dólares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Habrá más detalles en honor a Kobe durante este año. Los uniformes de los equipos en el Juego de las Estrellas de la NBA también rendirán homenaje a los fallecidos. La NBA, su sindicato de jugadores y Nike anunciaron que los jugadores del equipo de LeBron James llevarán camisetas del número 2 y los del equipo Giannis Antetokounmpo usarán el 24 en el partido del 15 de febrero que tendrá lugar en Chicago. Así informó la Agencia France Press. Unos actos conmemorativos más que merecidos y necesarios. Kobe fue un grande del baloncesto y un impresionante ser humano. Nos unimos a estas celebraciones en su nombre. Advertisement

