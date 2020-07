Esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán celebra su cumpleaños con una imponente fotografía Emma Coronel se auto-felicitó en su cuenta de Instagram por su cumpleaños número 31. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, festejó su cumpleaños con una imponente fotografía publicada en su cuenta de Instagram. Portando una impactante y gigantesca corona dorada, la empresaria y madre de las hijas más pequeñas del capo de la droga, Emma Coronel, se auto-felicitó por su cumpleaños número 31. “Happy birthday to me”, escribió junto a la imagen, acompañada de un corazón rojo. Las felicitaciones de sus seguidores no se hicieron esperar y como nunca antes, la joven compartió en sus historias algunos de los mensajes y tributos que le realizaron sus fanáticos. A pesar de no estar realmente activa en las plataformas digitales publicando en un promedio de una vez al mes, Coronel revuela las redes sociales cada vez que comparte alguna de sus fotografías. El pasado mes de abril, presumió a sus gemelas a través de una serie de vídeos compartidos desde una piscina, donde una de las pequeñas, María Joaquina, mostraba sus habilidades lingüísticas y le enviaba un amoroso mensaje a su papá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ultraprivada ex reina de belleza sinaloense, se convirtió en una figura popular durante el juicio de su esposo que se llevó a cabo en Nueva York, tras haber sido capturado en un operativo en Sinaloa, México luego de estar varios años prófugo de la justicia. En julio del 2019, el narcotraficante de 63 años, fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión y ordenado a la confiscación de alrededor de 13 mil millones de dólares. Actualmente se encuentra en una prisión de máxima seguridad cerca de Florence, Colorado.

