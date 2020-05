La esposa de Héctor Sandarti, el gran apoyo del presentador tras su salida de Un Nuevo Día Paulina Segura ha reaccionado a la salida de Telemundo de su esposo y le ha mostrado su amor incondicional en esta difícil etapa profesional. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los últimos días no han sido los mejores para nuestro compañero Héctor Sandarti. De la noche a la mañana su vida ha dado un giro radical. En breve dejará Miami para regresar a México y comenzar una nueva vida tras su salida de su programa Un Nuevo Día, de Telemundo. Aunque en lo profesional pasa por un durísimo momento, en lo personal el guatemalteco cuenta con el mayor apoyo del mundo, el de su familia y, especialmente, el de su mujer, Paulina Segura. Ella ha sido su gran pilar en este inesperado golpe que ha recibido el querido conductor. Y así lo ha hecho saber en las redes sociales. Héctor anunciaba un vivo en Instagram a través de un video entrañable que su mujer no dudó en promover en su perfil para que todos conocieran con detalles lo que pasó. "¡No se lo pierdan! Nos vemos mañana, muchas noticias y sorpresas", escribió su mujer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El presentador de 51 años abrió su corazón y contestó a todos sus seguidores que no entendían el porqué de su salida del matinal. La tristeza quedó opacada por la ola de mensajes de amor, cariño y apoyo sincero que emocionaron profundamente a Héctor. En este live contó que se enteró de su salida un día antes y que fue un shock pues tiene una familia que depende de él. Con sinceridad dijo que sentía que Un Nuevo Día sería el programa donde se jubilaría y, siempre educado, expresó que respetaba la decisión del nuevo rumbo del show. Querido Héctor, gracias por estos dos años y nos vemos muy pronto en televisión, ese medio que te quiere y necesita.

