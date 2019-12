Esposa de Gregorio Pernía también reacciona al beso de su marido con Carmen Villalobos fuera del set Erika Rodríguez ha compartido una preciosa imagen y dedicatoria a su marido tras hacerse público el beso del actor con su compañera para dar el final que esperaban sus fans. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Menudo regalazo hicieron Carmen Villalobos y Gregorio Pernía a los fans de El final del Paraíso. No conformes con el último capítulo y el desenlace trágico de sus protagonistas, a los actores se les ocurrió la brillante idea de crear un final paralelo mucho más romántico y bonito, con beso apasionado incluido. Un detalle precioso que compartieron en sus redes y que ha dado mucho de qué hablar. ¿Qué piensan las parejas de Carmen y Gregorio sobre este improvisado video? Pues Sebastián Caicedo, esposo de la colombiana, ya lo ha dicho. Él está encantado de la vida y además considera que era lo que se merecían los amantes de esta historia. La esposa de Gregorio, Érika Rodríguez, también parece muy feliz y conforme con la decisión de su marido, a quien ha dedicado unas preciosas palabras que demuestran el amor tan grande que se tiene la pareja. La bellísima mamá de dos compartía orgullosa varias imágenes de su chico acompañado de su otro gran amor, la hija de ambos, la hermosa Luna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Formando, educando y amándote todos los días”, ha escrito. La pareja lleva más de 15 años de amor y tiene dos hijos, su princesa y su príncipe, Valentino. Erika ha sido y es el gran apoyo de Gregorio en cada momento. Y este no iba a ser una excepción. Tanto ella como Sebastián han sido testigos de la maravillosa historia de amor entre El Titi y Catalina y aplauden el idílico final que nos regalaron hace unos días. ¡Muchísimas gracias por esa su generosidad! Advertisement

