Close

Esposa de el Chapo Guzmán ¡se viste de novia! Emma Coronel, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, causó sorprenda por su atuendo de novia ¿acaso renovará votos matrimoniales? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La esposa de Joaquín Guzmán Loera, Emma Coronel Aispuro, se ha convertido en toda una celebridad e influencer, cuyas publicaciones y anuncios causan impacto de manera inmediata. Por ello, ha sido contratada para promocionar diversos productos de toda índole. Hace unas horas, llamó la atención que la pareja sentimental de El Chapo haya dado a conocer una imagen vestida de novia ¿acaso renovará votos matrimoniales? RELACIONADO: La esposa de el Chapo Guzmán ya es toda una influencer Image zoom Credit: DON EMMERT/AFP via Getty Images “Campaña Novia 2021. Lumaran Salón”, escribió Coronel para acompañar la fotografía que dio a conocer en su cuenta de Instagram Con esta instantánea, la modelo dejó claro que solo se trata de iniciativa publicitaria. Así, descarta todo tipo de especulaciones y hace énfasis en mencionar a todo el equipo de producción que estuvo involucrado en esta sesión. El vestido que porta fue confeccionado por el diseñador mexicano Benito Santos, el maquillaje corrió a cargo de Maraluna y Lumaran Salón. El peinado estuvo en manos de Andrea Cervantes. Image zoom La mencionada maquillista también dio a conocer otras dos imágenes de la modelo portando otro vestido. Los cibernautas de inmediato se pronunciaron ante esta imagen. “Señorita Emma se ve usted hermosa”, comentó una usuaria. Image zoom “Vaya, Emma, te ves impresionante. Simplemente muy hermosa. Quiero casarme contigo, podemos hacer que eso suceda, en serio”, mencionó un fanático. “Que Bonita parece una muñequita de porcelana”, expresó una seguidora. “Que belleza y el vestido hermoso. Toda una Diosa”, dijo una internauta. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los elogios continúan y palabras como “hermosa”, “guapísima”, “bonita”, “divina”, “reina” y “bella”, son parte de los halagos constantes hacia la cónyuge de Guzmán Loera. Emma Coronel continúa trabajando, mientras su esposo permanece en una cárcel federal de los Estados Unidos.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Esposa de el Chapo Guzmán ¡se viste de novia!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.