¡Esposa de Chayanne incendia las redes con sexy bikinazo! La modelo Marilisa Maronesse ha subido la temperatura en traje de baño. Ahora entendemos por qué el cantante bebe los vientos por su mujer. ¡Qué bellezón! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Normalmente la noticia suele ser él. Nos referimos a Chayanne. Siempre galante, trabajador y amable allá donde va. Pero en esta ocasión su esposa Marilisa Maronesse le ha arrebatado el primer puesto en el podium. ¿Por qué? Pues porque luce espectacular y si no, echen un vistazo a las últimas fotos que su hija Isadora Figueroa acaba de publicar de su progenitora con motivo de su cumpleaños. La hija de la modelo y el cantante expresaba el amor que sentía hacia la venezolana con unas preciosas palabras y unas fotos que dejan aún más al descubierto la belleza de Mari, como la llaman en casa. Entre las imágenes resalta una muy especial que no ha pasado desapercibida para los usuarios de Instagram que no han parado de piropearla, con todita la razón. Se trata de una instantánea del pasado en sexy traje de baño que ha subido la temperatura a mil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Feliz cumpleaños a mi mejor amiga y mi ejemplo a seguir. Te amo hasta el infinito y mas allá también”, expresó la niña de sus ojos. Marilisa luce impresionante junto a su hija que no tuvo reparo en enseñar esta espectacular foto de su madre en sus tiempos de maniquí donde presume cuerpazo. Lorenzo, quien también presume de sus papis siempre que puede. Preciosa familia. ¡Muchísimas felicidades! Ahora entendemos por qué Chayanne perdió la cabeza , en el buen sentido de la palabra, por aquella mujer. De eso han pasado más de dos décadas y su felicidad sigue intacta. Fruto de su amor está Isa y, quien también presume de sus papis siempre que puede. Preciosa familia. ¡Muchísimas felicidades! Advertisement EDIT POST

