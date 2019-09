La esposa de Carlos Vives impacta las redes sociales con fotos en bikini By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La musa de Carlos Vives es nada menos que una de las mujeres tras el equipo del artista. Su dedicación al Team Vives y a su familia ha prevalecido a través de su larga relación. Pero, aparte de ser sobresaliente en el trabajo, ¡su cuerpazo ha llamado la atención de los fans de la familia! Empezar galería Vives en Familia Image zoom Instagram/Claudia Elena Vásquez ¡Y el bikini! Carlos Vives y su familia se tomaron unas merecidas vacaciones en República Dominicana en los últimos días donde todos lucieron sus mejores trajes de baño. Advertisement Advertisement ¡Hola Clau! Image zoom Pero las impresionantes fotos de Claudia Elena en bikini impactaron a sus seguidores. ¡Fotaza! Image zoom Instagram/Claudia Elena Vásquez La colombiana compartió una serie de imágenes desde el Hoyo Azúl en el Scape Park de Punta Cana. Advertisement Las chicas Image zoom Instagram/Claudia Elena Vásquez No perdieron oportunidad para tomar las mejores fotos en las aguas cristalinas y disfrutar del paseo familiar. Sol solecito Image zoom Instagram/Claudia Elena Vásquez Es que la Claudia Elena y su familia son fanáticos de los paseos al aire libre. De playa Image zoom Y con la apretada agenda de trabajo de Team Vives, poco tiempo queda para desconectarse y recargar energías con la Madre Tierra. Advertisement Advertisement Advertisement Vives y su amor Image zoom John Parra/WireImage La musa de Carlos Vives es nada menos que una de las mujeres tras el equipo del artista. Su dedicación al Team Vives y a su familia ha prevalecido a través de su larga relación. ¡Qué boda! Image zoom Instagram/Carlos Vives Recordemos que hace apenas un año, Claudia y el intérprete de “La gota fría” se dieron el “sí” para siempre. Happy Wife Image zoom Instagram/Claudia Elena Vásquez Claudia es la fanática número uno de su esposo. Advertisement Advertisement Advertisement Súper Jefa Image zoom Este es su look diario en el equipo exitoso equipo del galardoneado artista samario. ¡Arriba #TeamVives! Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

