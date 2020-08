Esposa de Daddy Yankee revela su truco para perder 23 libras en la cuarentena Mireddys González ofreció algunos consejos útiles basados en lo que ha hecho para rebajar más de 20 libras en cinco meses. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mireddys González, la esposa del cantante de música urbana Daddy Yankee, reveló cuál ha sido su secreto para lograr perder 23 libras durante la cuarentena del coronavirus. En respuesta a las preguntas de sus seguidores sobre qué hizo para estar tan delgada, González dijo que cambió radicalmente su estilo de vida y que ha sabido combinar la dieta con una intensa rutina de ejercicios de la mano de su entrenadora, Ana Sánchez. “A todas las chicas que me han preguntado cómo he bajado tanto de peso, aquí les digo lo que a mí me ha funcionado. Recuerden que todos los cuerpos son diferentes, yo hago mis rutinas que me envía online mi entrenadora. Esto lo combino con cinco comidas (cada tres horas) que están por porciones pequeñas”, escribió en Instagram. También explicó que empezó el plan en marzo y que desde entonces ha perdido un promedio de cuatro libras por mes. Image zoom Instagram / Myreddys González “Dejé los refrescos, sólo bebo agua. Lo que no he podido dejar son los chocolates, pero mi entrenadora me envió unos chocolates libres de azúcar que me ayudan con la ansiedad”, confesó. Image zoom Instagram / Myreddys González SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La esposa del intérprete de “Gasolina” admitió que este camino no ha sido fácil y agradeció el apoyo del Big Boss en este proceso, cuyo resultado ha sido celebrado por sus seguidores. “Querer es poder. Recuerden que todo resultado toma tiempo, me ha costado hacer ejercicios porque no me gustaba, pero mi esposo y mi amiga Michelle Matos me motivan diariamente para que siga adelante y no me quite. Gracias a ellos por ese apoyo que me dan diario”, destacó. Image zoom Instagram / Myreddys González Los seguidores de la Jefa la han llenado de piropos y mensajes de apoyo en redes sociales: “Te ves espectacular”; “Estás hermosa”; “Te ves superbella, sigue así que vas muy bien” fueron algunos comentarios que Mireddys compartió.

