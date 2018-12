Esposa de Joaquín 'el Chapo' Guzmán 'envía' mensaje a Kate del Castillo

Si finalmente Kate del Castillo decide seguir adelante con sus planes de producir la película sobre la vida de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, motivo por el que en octubre de 2015 protagonizó un peligroso encuentro clandestino con el criminal en la sierra mexicana, la actriz de 46 años tendrá que ponerse obligatoriamente en contacto con la esposa del narcotraficante, Emma Coronel. Así lo dejó claro este lunes la mujer de ‘el Chapo’ en una entrevista exclusiva que concedió a la cadena Telemundo en la que habló, entre otros asuntos, de la supuesta concesión que le hizo el narcotraficante a la protagonista de La reina del sur de los derechos para la adaptación cinematográfica de su vida.

“Sé que sí existió lo de los derechos de su vida. No sé si lo vaya a hacer o no ella (Kate del Castillo) la película. Ya se tendrá que poner en contacto conmigo porque todo lo que tenga que ver en relación con la vida de Joaquín o Joaquín pues tiene que ver conmigo”, aseguró Coronel.

“Entonces no sé, la verdad que no he tenido tiempo en checar todos esos detalles pero ya se tendrá que poner en contacto conmigo ella o quien sea que quieran o vayan a hacer algo en relación a su vida o lo que tenga que ver con él pues lo tendrán que ver conmigo”, reiteró.

La esposa de ‘el Chapo’ también hizo frente a otros temas polémicos que han rodeado la vida del narcotraficante:

Sobre las acusaciones de comunicarse con el Chapo en la corte: “No me comuniqué con él por teléfono en la corte. También escuché que dijeron que pudiera haber riesgo de que yo pudiera tomarle una foto a un testigo. Eso es imposible”.

Sobre su supuesta cuenta de Instagram: “Esa cuenta no es mía… La persona que lo está haciendo, lo está haciendo totalmente en contra de mi voluntad… Esto es muy incómodo para mí, que estén exhibiendo fotografías mías, como parte de mi vida íntima, privada… Estoy en contacto con la policía cibernética para solucionar ese problema”.

Sobre su seguridad: “Yo aquí, en México, dónde sea, me siento segura. Yo siempre me he sentido segura. Yo nunca he sentido temor”.

Sobre el Chapo en los medios: “No sé si los medios de comunicación… le dieron demasiado fama a Joaquín, lo pusieron demasiado famoso… Cuando salen cosas claras… como que vivía sencillo y cosas así ¿por qué no lo publican?… No quieren bajarlo de ese pedestal a ponerlo más como que es una persona normal, común y corriente”.

Sobre la relación del Chapo con la fama: “Para qué miento. Creo que sí le gustaba un poquito (la fama). Hay que ser sinceros. Yo creo que sí le gustaba, sí le gustaba un poco”.

Sobre el origen de su dinero: “Tenemos negocios. No te puedo hablar de ellos porque todo de mi vida lo hacen un escándalo…Tengo tierras de riego, cosas así, de las que prefiero no hablar… No tengo nada ilícito. Yo sé que a estas alturas el gobierno se ha encargado de checar o verificar si tengo algo ilícito”.

Sobre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y sus declaraciones manifestando no querer la guerra con los narcotraficantes: “No sé qué métodos vaya a utilizar o si vaya a hacer lo que dijo, pero si eso va a servir al país yo encantada con él”.

Sobre su privacidad: “Por Dios…me gusta ir a la playa, me gusta salir, me gusta divertirme como cualquier persona… No sé qué pasa con ustedes, díganme lo que piensan ¿Qué no soy un ser humano como cualquier otro? A veces cuando veo las noticias digo, pero qué hay de malo en divertirme, ir a una playa, que me vaya de vacaciones”.