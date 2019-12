Esposa de Burak Özçivit felicita con romántico mensaje al galán de Amor eterno por su cumpleaños El protagonista de la exitosa telenovela de Univision Amor eterno recibió una romántica felicitación de parte de su esposa, la también actriz turca Fahriye Evcen. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El amor está en el aire y si no que se lo pregunten a Burak Özçivit, el guapo y talentoso protagonista de la exitosa telenovela turca de Univision Amor eterno, cuya segunda temporada aterrizará el próximo 6 de enero en el prime time hispano. El galán, que está cumpliendo este martes 24 de diciembre un año más de vida, recibió un romántico mensaje de felicitación a través de las redes sociales de parte de su esposa, la también actriz turca Fahriye Evcen, con quien se casó en 2017 y tuvo un hermoso bebé que llegó a sus vidas en 2019 para colmar de felicidad a la bella pareja. En el mensaje, que está escrito en su idioma natal, la actriz habla del amor tan puro e incondicional que existe entre ambos y de la llegada de su hijo como el regalo más preciado que le pudo dar. “Te quiero mucho”, no dudó en escribirle. La actriz acompañó sus palabras de una serie de imágenes en las que recoge algunos de los románticos momentos vividos junto al actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Burak, como era de esperarse, no tardó en comentar la publicación de su esposa. Image zoom El actor, que acaba de estrenar una nueva serie en su país –de ahí su nuevo look– regresará el 6 de enero a las pantallas de Univision con el estreno de la segunda temporada de Amor eterno, donde dará vida a un nuevo Kemal con sed de venganza. Advertisement

