Así son las espectaculares vacaciones de Jacky Bracamontes Jacqueline Bracamontes, su esposo e hijas están disfrutando de un momento en familia en un paradisiaco lugar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bracamontes BB Mejeres Credit: Getty Con el fin de pasar unas vacaciones familiares con sus cinco hijas, Jacky, Carolina, Renata, Emilia y Paula; así como con su esposo, Martín Fuentes, Jacqueline Bracamontes viajó a Hawaii, donde está disfrutando del sol, la arena y el mar de esta paradisiaca isla. Así, la actriz no ha dudado en mostrar como sus nenas se sumergen al mar y realizan snorkel. También ha dado a conocer otras actividades. "¡¡¡Las aventuras no paran en esta familia!!! Ahora fuimos a hacer hiking y aventarnos de unas cascadas", escribió en su cuenta de Instagram y mostró un video donde sus hijas se lanzan, solas o de la mano de su padre, por las cascadas. Tampoco a faltado la foto familiar con todos sus integrantes vestidos a juego; de hecho, la también conductora publicó una fotografía donde portan un atuendo de color negro con piñas y hojas en color blanco. "La Familia vestidos de piña", fue el texto que puso para acompañar dicha instantánea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, ha aprovechado para dejar al descubierto algunos momentos privados donde sus hijas o esposo realizan actividades cotidianas, se relajan y disfrutan del paseo. Pero no todo es presumir momentos familiares; la famosa también se dio un momento para lucir su espectacular figura en un traje de baño color claro con detalles en rosa y amarillo que la ha llenado de elogios entre los cibernautas. "¡Guapísima como siempre!"; "¡Cómo luces así. Cinco chicas y tienes 40 y algo, wow!"; "Siempre espectacular, divina y bellísima"; "¡Qué es esto! Chica tú como que no eres de este planeta. Después de varios embarazos ¡¡¡tienes ese cuerpazo!!!"; "Tan linda mujer", y "Sexy mujer", fueron algunos comentarios. Jacky Bracamontes deja claro que está pasando un gran momento de descanso en compañía de sus seres amados. Habrá que ver que otras sorpresas tiene.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así son las espectaculares vacaciones de Jacky Bracamontes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.