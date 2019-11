¡Espectacular logro de Shakira junto a la ex-jequesa de Catar! La cantante colombiana y Mozah Bint Nasser firman acuerdo para escolarizar a cincuenta y cuatro mil niños latinos durante los próximos tres años. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque su marido abdicara del trono hace más de cinco años, la exjequesa de Catar, Mozah Bint Nasser, continúa su labor en pro de la educación infantil y sigue deslumbrando con su estilo, puro glamour, a la crème de la crème europea en todos los actos a los que acude. Image zoom Getty Images Mozah Bint Nasser no es sólo la persona más famosa e influyente del país más rico del mundo, también es todo un ícono de moda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Aunque Shakira no necesita de presentaciones, está considerada la mejor embajadora internacional de Colombia y además de tener una carrera musical brillante, ejerce de mamá, esposa y capitanea su fundación Pies Descalzos que tanto bien está haciendo por los niños de su país. Image zoom Esta semana, durante una cumbre celebrada con la ocasión del Día Mundial del Niño, Shakira unió fuerzas con Mozah Bint Nasser (Qatar Foundation y Education Above All Foundation) para lograr un acuerdo muy beneficioso para su organización Pies Descalzos que ha presumido felizmente por instagram. "Momento de la firma de una nueva sociedad entre Pies Descalzos y Educate a Child para escolarizar a 54 mil niños durante los próximos tres años", dice su post. Gracias a la devoción de ambas mujeres por el interés en mejorar la vida de los niños más vulnerables alrededor del mundo, firmaron este acuerdo que es un verdadero logro para los esfuerzos de la intérprete de Hips Don´t Lie. "Conversando con Sheikha Moza bint Nasser, una mujer admirable y un modelo a seguir, quien está revolucinando la educación en Qatar y alrededor del mundo", comenta Shakira bajo su foto. Conociendo la trayectoria de ambas, es muy probable que volvamos a verlas juntas. Dos mundos diferentes unidos por un bien común. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Espectacular logro de Shakira junto a la ex-jequesa de Catar!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.