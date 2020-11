Close

¡Espectacular! Así es el Nacimiento navideño tamaño XXL de Adamari López que ha causado furor Llega la Navidad y con ella el árbol, los adornos ¡y el portal de Belén! La conductora compartió el suyo y sorprendió con las dimensiones y el diseño tan original de sus protagonistas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ella siempre sorprende. Por eso Adamari López se hace querer. Con las Navidades pisándonos los talones, la conductora ya tiene su casa preparada para la fecha. Primero adelantó el resultado de su espectacular árbol y ahora le toca el turno al Nacimiento. Muy ilusionada con la propuesta de este año, la feliz mamá de Alaïa mostró todos los detalles de este portal de Belén de grandes dimensiones que se sale de lo normal. Y no solo por su tamaño sino también por la originalidad de sus figuras, un diseño menos tradicional pero lleno de esa magia tan propia de estas fechas. "Antes ponía uno más pequeño y más cerca del árbol pero esta vez decidí hacer uno un poco más grande", explicó mientras lo alzaba. Cómplice con sus fans, Adamari compartió con cariño cómo fue el proceso de creación y las novedades que tendrá este adorno clave de la Navidad. Para realizarlo tuvo a dos ayudantes muy especiales, Toni Costa, y su hija, que hicieron de este momento uno más entrañable y familiar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No se trata de un Nacimiento normal, sino de uno con vida. A las figuras de esta escena añadió cajitas que la familia forró para darle diferentes niveles y unas luces espectaculares que daban movimiento. Image zoom Adamari López | Credit: IG/Adamari López Después de unas horas inmersos en este proyecto, Adamari mostró el resultado final. "Finalmente aquí está", dijo orgullosa. Un Nacimiento hecho con mucho amor y que quedó espectacular.

