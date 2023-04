Especialista analiza el lenguaje corporal de Adamari López en su despedida de Telemundo El mensaje de la conductora fue de agradecimiento, pero ¿qué comunicaba su lenguaje corporal? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Maryfer Centeno; Adamari López | Credit: Victor Chavez/Getty Images; Telemundo Adamari López anunció el pasado viernes su salida de Hoy Día. Lo hizo a través de un video que compartió en sus redes sociales y que grabó desde el plató del show matutino de Telemundo. En el mismo, la presentadora puertorriqueña agradece "infinitamente a todas las personas" que le brindaron la oportunidad de desarrollarse como profesional "y a esos grandes compañeros" que ha tenido durante estos últimos años y con quienes pudo "compartir y aprender por tantos años". "Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles y para trabajar y para seguir ofreciendo lo mejor de mí siempre. Gracias. Los quiero mucho", expresó. Pero, ¿qué comunicaba el lenguaje corporal de Adamari mientras daba su mensaje? Maryfer Centeno, grafóloga y especialista en personalidad y lenguaje corporal, analizó lo que comunicaba con su cuerpo la también actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales. "Dice 'mi gente linda' en un tono de voz alto, por lo tanto se siente fuerte, se siente tranquila. Y lo dice además sonriendo con la cabecita de lado, lo cual refleja por un lado coquetería, que es la parte característica y que vamos a ver en varios momentos cómo es coqueta Adamari López. Ahora, quiero que vean cómo las piernas están entrelazadas. Es una postura cerrada, sí, pero también tiene que ver con la estética porque esta postura hace que la proporción cintura-cadera sea más marcada estilizando el cuerpo, entonces puede ser que sea una postura que a Adamari López le guste y que nos gusta a muchas mujeres porque tiene este fin de poder estilizar", comenzó analizando Centeno, quien es un rostro muy popular en la televisión en México. Respecto a las manos, la experta comentó que "sí hay tensión en las manos, sobre todo porque están en la parte del estómago y además de estar en el estómago están entrelazadas y si te fijas los pulgares están hacia adentro, lo cual habla de tensión. Quiero que veas lo tranquila que está, cómo explica todo de forma muy clara, cómo el tono de voz es de conciliación". Centeno señaló que "no hay en ningún momento una expresión de enojo, al contrario, la vemos sonriente, la vemos con estos ojos que le brillan siempre. La realidad es que no, en ningún momento se ve que esté enojada o molesta, al contrario, está tranquila, está contenta. Hay un poco de nostalgia, que me parece que es absolutamente normal y lógico en las despedidas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo creo que esto es parte de la evolución de todos, o sea así es la vida, todo son ciclos, absolutamente todo y quizás para la especulación el drama pueda aportar al tema mediático, pero haciendo honor a la verdad no todo tiene que tener drama dentro y aquí lo que vemos es una mujer segura de sí misma", destacó Centeno. "La postura es erguida e incluso coqueteando con la cámara. Hay tristeza, claro, sobre todo nostalgia, hay un poco de tristeza, hay un poco de nostalgia, pero es una mujer que se va segura y satisfecha con lo logrado".

