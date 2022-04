¡Esmeralda Pimentel y William Levy juntos! Una poderosa razón ha unido a Esmeralda Pimentel y William Levy en España ¿acaso es un romance? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Esmeralda Pimentel, quien no duda en mostrar lo orgullosa que está de su cuerpo e imagen, dio a conocer que había decidido abandonar su natal México y se irá a vivir a España. Pero no lo hará sola, también William Levy se mudará a Europa para estar con ella. Pero no se trata de una relación sentimental, ambos protagonizarán una nueva versión de la famosa novela de Alexandre Dumas Montecristo. "No puedo esperar a que todo el mundo vea esta historia tan maravillosa de la que voy a formar parte", reveló la actriz a los medios de comunicación. La exreina de belleza se siente muy afortunada de esta oportunidad y, particularmente, de tener un rol estelar en una serie de esta envergadura en dicha nación. "España es un país al que le tengo mucho agradecimiento y mucho amor, y del que jamás creí que me iban a abrir las puertas, ya que este es el tercer proyecto y el más largo, el más complejo, con un personaje protagónico", confesó. La protagonista de la telenovela Enamorándome de Ramón, no ha querido hablar sobre su supuesta ruptura con Osvaldo Benavides, con quien había retomado la relación sentimental que mantuvieron tiempo atrás. Ahora, se rumora que el actor está iniciando un romance con su colega Michelle Renaud; sin embargo, hasta el momento, nadie ha confirmado ni desmentido estas especulaciones. William Levy y Esmeralda Pimentel William Levy y Esmeralda Pimentel | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images; Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, Esmeralda Pimentel, quien participó con éxito en la serie The Good Doctor, ahora se prepara para compartir escena con William Levy en este proyecto que tendrá seis episodios y cuyo estreno podría llevarse a cabo el próximo verano por la plataforma Pantaya.

