Esmeralda Pimentel responde a quienes la criticaron por posar desnuda Esmeralda Pimentel revela las razones de su decisión de posar desnuda y sin ocultar sus defectos físicos. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Esmeralda Pimentel decidió dar a conocer una imagen en la que posó desnuda y mostrando sus defectos físicos, lo cual se tradujo en una serie de críticas en contra de la actriz, que ahora responde a sus detractores explicando la razón de está decisión. “[La fotografía] es un llamado a reinterpretar la belleza”, advirtió Pimentel al programa de radio mexicano Todo para la mujer (Radio Fórmula). “De eso va; saber que somos bellas y bellos, no solamente desde la cuestión física, sino desde la acciones que tomamos para hacer de este país [México] un país más justo”. RELACIONADO: Esmeralda Pimentel confiesa que fue víctima de abuso sexual Image zoom mezcalent Con esta instantánea, la protagonista de la telenovela Enamorándome de Ramón también quiere promover la campaña en la que participa, para pronunciarse contra siete problemáticas sociales que implican una degradación del ser humano. “La manera en que nos relacionamos con siete temas distintos, que son siete problemáticas sociales como el machismo, el abuso sexual de niños y mujeres en este país, la discriminación hacia la comunidad LGTB, el racismo, la explotación animal y la explotación territorial”, declaró. “Creo que es muy importante mantenernos activos y empáticos, y ver cuáles son nuestras posibilidades para ayudar a los demás”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Pimentel, estos son los primeros resultados de una añeja batalla para lograr la igualdad y asegura que “muchas compañeras comparten este mensaje también” y “dan apoyo en este tipo de causas”. “Me atrevo a decir que ha sido un largo recorrido. Creo que ha sido una lucha incansable de muchos, muchos años de muchísimas mujeres”, enfatizó. “[Ver] cuáles son nuestras posibilidades de apoyar a otras mujeres para que otras mujeres tengan más oportunidades y me encanta ver que cada vez hay más y más. Sobre todo que está viniendo del sector de los jóvenes”.

Close Share options

Close View image Esmeralda Pimentel responde a quienes la criticaron por posar desnuda

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.