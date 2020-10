Esmeralda Pimentel hace frente a críticas por su cabello corto La actriz mexicana entiende que haya diferentes opiniones y puntos de vista "pero cuando ya es ofensivo eso no lo puedo permitir", aseguró en una reciente entrevista. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Motivada por una decisión personal y también creativa debido a su nuevo personaje, Esmeralda Pimentel decidió hace varias semanas dejar atrás su larga melena. La protagonista de exitosas telenovelas como El color de la pasión luce desde entonces el cabello corto, un look por el que ha recibido incontables críticas a través de las redes sociales. "No sabes la cantidad de comentarios ofensivos y violentos que he recibido desde que publiqué la primer foto con el pelo corto, específicamente de los hombres. Mis mensajes directos en Instagram están plagados de '¡qué fea!', 'pareces hombre'", compartió este lunes Pimentel en una entrevista con el conductor Javier Poza en Grupo Fórmula. "Pero no solo eso, también deseándome cosas malas y digo: '¿de verdad a ese nivel hemos llegado?'". La actriz entiende que existe libertad de expresión y que siempre va a haber diferentes opiniones, cosa que aplaude; pero el problema está cuando se cruza el límite de lo permitido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo entiendo que al compartir algo se hace público y por supuesto que va a haber puntos de vista y opiniones y eso está bien, nadie está en contra de la libertad de expresión porque luego en eso se defienden de ‘yo tengo derecho a decirte que estás fea y esa es mi opinión y la tienes que respetar porque si no estás en contra de libertad de expresión’. No tiene nada que ver. Yo estoy de acuerdo en que me hagan preguntas, en debatir incluso, pero cuando ya es ofensivo ahí si digo no, o sea eso no lo puedo permitir", aseveró Esmeralda. A pesar de las críticas recibidas, la actriz reconoció que nunca se había sentido tan segura de sí misma como desde que tomara la decisión de cortarse el cabello. "Nunca me había sentido tan guapa, tan segura de la persona que veo en el espejo, nunca me había sentido más feliz", aseveró Pimentel, quien también se ha percatado de las complicaciones que suponía tener el cabello largo. "Yo que tenía muchísimo pelo, la cantidad de tiempo que invertía en acomodarme el pelo, en peinarme... Es tan fácil la vida con el pelo corto", afirmó entre risas.

