Esmeralda Pimentel sorprende y presenta públicamente a su novio: "Un año y contando" El romance que Esmeralda Pimentel mantiene desde hace un tiempo había estado guardado por la actriz, hasta ahora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras terminar su relación sentimental con Osvaldo Benavides, Esmeralda Pimentel se había vuelto muy reservada en cuanto a las cuestiones del corazón se refiere. Por ello, llamó la atención que diera a conocer públicamente que desde hace un año mantiene un romance con Jesús Mosquera., con quien había sido captada en otra ocasión, pero no había confirmado idilio. Ahora, la actriz mostró una serie de imágenes y un video donde se le ve junto a al español en actitudes muy románticas; incluso, se besan en los labios cariñosamente. "Un año y contando Jesús Mosquera", escribió la actriz para acompañar dichas fotografías y el audiovisual que publicó en su cuenta de Instagram. Su novio no dudó en responderle. "Te amo cielo", dijo en el mencionado post. Los internautas se pronunciaron ante esta demostración de amor de la intérprete de Olivia Serrano en la telenovela Donde hubo fuego. "Que bonita te ves feliz"; "¡¡¡Parejón!!!"; "Pensé que eran hermanos; tengo la creencia que cuando dos personas se parecen mucho físicamente es la pareja ideal"; "Viva el amor"; "Esmeralda la madre patria, España, te ha sentado muy bien. Se te ve feliz", y "Esta no me la sabía mi Esme adorada", fueron algunos cometarios. Esmeralda Pimentel Credit: Carlos Alvarez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero ¿quién el novio de la famosa mexicana?. Mosquera es un actor nacido en Málaga que primero de dedicó al fútbol de manera profesional. Incluso, formó parte de equipos como Athletic de Bilbao y el Málaga. Mientras entrenaba en el gimnasio recibió la invitación de unos productores para formar parte del elenco de su película y dejó las canchas para ponerse frente a las cámaras. Tiene 26 años e inició su carrera actoral en 2019. La pareja se conoció en España, donde la famosa filmó la telenovela Montecristo. Esmeralda Pimentel y Jesús Mosquera se muestran muy felices; solo el tiempo dirá si deciden llegar al altar.

