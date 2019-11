Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides ¡ya no están juntos! La actriz mexicana confirmó la ruptura amorosa entre ambos en un reciente encuentro con la prensa en México. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La historia de amor de Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides, protagonistas de la telenovela La bella y las bestias que transmitió Univision el año pasado, llegó a su fin tras poco más de un año de feliz noviazgo. Fue la propia Esmeralda la que confirmó la ruptura amorosa entre ambos en un reciente encuentro con la prensa en México. "Es verdad que ya terminamos", confirmó la bella intérprete de 30 años. Image zoom Medios y Media/Getty Images La que fuera protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como El color de la pasión, La vecina y Enamorándome de Ramón negó, sin embargo, que la ruptura se haya debido a que se habría enamorado de una mujer, como se llegó a especular en algunos medios de comunicación luego de las polémicas declaraciones que dio la actriz semanas atrás a un diario en las que reconocía que de niña se había sentido atraía también por personas de su mismo sexo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No, no es cierto. Él y yo habíamos terminado ya hace mucho", dejó claro. "Se han dicho muchísimas tonterías. Yo di una declaración. A mí me preguntaron por qué he estado apoyando el Festival Forum, que es un festival independiente de cine de diversidad sexual y yo la verdad es que decidí ser muy honesta, decidí abrir mi corazón y contar algo que a mí me pasó de chiquita y que es algo sumamente natural y jamás esperé que hubiera tanta polémica al respecto de algo tan natural. Se han inventado muchísimas cosas, me sacaron unas fotos ahí con mis mejores amigas y hasta con mi hermana diciendo que es mi novia", declaró Pimentel. La última vez que Esmeralda se dejó ver de lo más enamorada junto a Osvaldo fue el pasado mes de agosto cuando ambos desfilaron juntos por la alfombra roja de un evento. "Lo que viene siendo babear", escribió Benavides junto a una foto que compartió en ese entonces a través de su perfil de Instagram. Advertisement

