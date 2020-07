Esmeralda Pimentel muestra orgullosa sus estrías Califican de valiente y auténtica a Esmeralda Pimentel por dar a conocer esta imagen en la que aparece completamente desnuda y al natural. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Esmeralda Pimentel ha estado promoviendo una campaña personal para que las personas se acepten tal como son y estén alejadas de estereotipos que no existen. Por ello, junto con Hildelisa y Bárbara Arredondo crearon Biutiful Yo, una iniciativa que promueve apreciar la belleza natural. Así, la actriz hizo pública una imagen en blanco y negro en la que se muestra desnuda, sentada de perfil y con el rostro viendo al frente. Se pueden apreciar claramente las mencionadas marcas que tiene en el glúteo, así como un par de tatuajes. RELACIONADA: Esmeralda Pimentel confiesa que fue víctima de abuso sexual Image zoom Mezcalent “La belleza solo está en los ojos de quien la mira”, escribió Pimentel en su cuenta de Instagram para acompañar la imagen. “La belleza está en todas partes esperando a ser experimentada por quienes son suficientemente valientes para reconocerla, pero sobre todo por quienes la expresan y la muestran. —Bárbara Arredondo–”. Dicha fotografía forma parte de la entrevista que dio la protagonista de la telenovela Enamorándome de Ramón a la publicación mexicana Beauty Junkies, en la que habla justamente del concepto de belleza auténtica. “Un llamado a reinterpretar la belleza, más allá de lo que nos han hecho creer”, agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas le dedicaron una serie de mensajes. “Readueñarnos de la belleza en todas sus formas. Sacarla de la cajita en donde estuvo enjaulada”, dijo una seguidora. “Tu belleza va más allá de lo que se puede ver, eres un ser de luz que transmite una energía indescriptible,¡eres ejemplo de valentía y realismo!”, mencionó un fanático. “¡Más mujeres así se necesitan en el mundo! Qué bella eres”, expresó alguien más. “Omggg, tu mayor belleza la llevas dentro, en ese gran corazón”, opinó otra persona. Los mensajes alabando la audacia y sinceridad de Esmeralda Pimentel continúan.

Close Share options

Close View image Esmeralda Pimentel muestra orgullosa sus estrías

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.