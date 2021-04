"Creo que nunca lo había contado": Esmeralda Pimentel revela que pasó por una "depresión superfuerte" La actriz mexicana se encuentra grabando en Vancouver un proyecto muy especial tras atravesar un etapa de mucha oscuridad. "Nunca dejen de creer en ustedes". Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esmeralda Pimentel, la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas como La vecina o Enamorándome de Ramón, vive actualmente una de las etapas más lindas de su carrera. La actriz mexicana viajó hace varias semanas a Vancouver, Canadá, para comenzar a grabar un nuevo proyecto que la tiene muy emocionada y del cual no ha podido revelar aún detalles. Pero, antes de llegar a este punto tan dulce de su carrera, la intérprete de 31 años tuvo que atravesar una etapa de mucha oscuridad en la que estuvo sumida en una fuerte depresión. Así lo reveló Esmeralda este jueves a través de su cuenta de Instagram desde su camper durante el primer día de grabación de este nuevo proyecto con el fin de motivar a sus seguidores a no dejar nunca de luchar por sus sueños y de creer en uno mismo. "Creo que nunca he compartido esto pero hace un tiempo estaba pasando por una depresión superfuerte porque todos los castings que hacía para México y para Latinoamérica literal todo el mundo me rechazaba por tener el pelo corto", comenzó sincerándose Pimentel. "Cuando llegó esta audición empezaron a pasar un montón de cosas supermágicas y hoy estoy aquí en Vancouver formando parte de un proyecto que yo y mi familia veíamos y del cual siempre quise formar parte. Lo único que les quiero decir es [que] nunca dejen de creer en ustedes, no permitan jamás que nadie les tumbe sus sueños y en los momentos más difíciles sigan luchando, sigan creyendo en ustedes y les juro que la vida se los va a recompensar de la mejor manera", compartió la también heroína del melodrama El color de la pasión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pimentel, quien lleva varios años alejada de las telenovelas, se mostró de lo más emocionada de comenzar a grabar este proyecto "que es un gran logro" en su carrera. "Me siento supernerviosa, emocionada y agradecida con todas las personas que me han apoyado para estar aquí, empezando por mi familia, mis amigas, mi agencia… Y ya estoy aquí en este camper, que no se los puedo enseñar, pero es el camper más hermoso en el que he estado siempre, de todos los campers en los que me he subido", expresó.

Share options

Close Login

View image "Creo que nunca lo había contado": Esmeralda Pimentel revela que pasó por una "depresión superfuerte"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.