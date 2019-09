Esmeralda Pimentel hace sincera confesión sobre su orientación sexual: "Jamás tuve un referente que me ayudara a entenderme" La actriz mexicana reconoció en una entrevista para el diario El Universal que de pequeña le gustaban otras niñas. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Alejada de la televisión desde que protagonizó el año pasado la telenovela La bella y las bestias, Esmeralda Pimentel reconoció en una reciente entrevista para el diario mexicano El Universal que de pequeña también se llegó a sentir atraída por otras niñas; sin embargo, la falta de referentes en su entorno más cercano le impidió ponerle nombre y entender lo que estaba sintiendo. “Yo crecí y siempre, a mí me gustaban las niñas y me gustaban los niños y jamás tuve en mi familia ni en la televisión, teatro o cine un referente que me ayudara a entenderme y a identificarme”, declaró la inolvidable heroína del melodrama El color de la pasión. “Y yo que provengo de un pueblo como Zapotlánel Grande, Jalisco, siempre crecí con muchos juicios, con muchas dudas con muchos conflictos hasta que recientemente con los años empiezan a haber más este tipo de historias de diversidad sexual y de genero e historias de amor en donde no importa cuál sea tu preferencia, te sientes identificado”, agregó la estrella mexicana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que mantiene desde hace un año y medio un romance con el actor Osvaldo Benavides, hizo esta sincera confesión en el marco de su participación en Cuorum, el Festival Independiente de Cine de Diversidad Sexual y Genero de Morelia que este año contará con su presencia. “Mi interés en este tipo de encuentros nace desde un lugar de mucho amor”, reconoció la intérprete de 30 años, quien tiene más de 2 millones de seguidores solo en Instagram. “Creo que al hablar de diversidad sexual hablamos de libertad y que en este momento tan doloroso y efervescente del país en donde desconfiamos de las personas que deberían de cuidar de nuestra seguridad es importante que haya espacios donde se comulga el amor, donde se habla de la libertad y se recuerda quiénes somos”, aseguró Pimentel. Advertisement EDIT POST

Esmeralda Pimentel hace sincera confesión sobre su orientación sexual: "Jamás tuve un referente que me ayudara a entenderme"

