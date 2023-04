Captan a Esmeralda Pimentel feliz con su nuevo amor en España: ¡Mira las fotos! La actriz mexicana Esmeralda Pimentel fue fotografiada en Madrid muy cariñosa con su nuevo amor. ¡Mira las fotos de su apuesto galán! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esmeralda Pimentel está en España promocionando la nueva serie Montecristo que protagoniza junto a William Levy. Si bien el galán cubano es su amor en este nuevo proyecto, en la vida real su corazón pertenece a otro. Se trata del actor español Jesús Mosquera, con quien fue fotografiada muy cariñosa en Madrid. Los rumores de romance con Mosquera se dispararon en diciembre y en febrero del 2023 ella publicó una foto con él en Instagram, aunque no han hecho público su noviazgo. Estas nuevas fotos, donde se ven compartiendo abrazos y besos parecen confirmar una historia de amor. Ambos fueron fotografiaos por paparazzi mientras compartían en una terraza en Madrid, reporta Univision. Ambos se veían muy felices y relajados. Esmeralda Pimentel Credit: (Borja B. Hojas/Getty Images) La estrella de La bella y las bestias, Cachito de cielo y Abismo de pasión antes tuvo un noviazgo con el actor Osvaldo Benavides, de quien se separó en mayo del 2022. Al parecer Pimentel, de 33 años, se ha dado una nueva oportunidad en el amor con Mosquera, de 30, a quien conoció en España mientras grababa la serie Montecristo. Jesús es un reconocido futbolista, que en el 2018 debutó como actor, logrando un papel protagónico en la serie Toy boy. Esmeralda Pimentel, Jesus Mosquera Esmeralda Pimentel, Jesus Mosquera | Credit: 72/Lagencia Press/The Grosby Group La actriz mexicana compartió su primera foto con Mosquera en febrero 25 del 2022 en Instagram, deseándole un feliz cumpleaños. "Felices 30s mi amor", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esmeralda Pimentel y Jesus Mosquera Esmeralda Pimentel y Jesus Mosquera | Credit: 72/Lagencia Press/The Grosby Group En su debut juntos en Instagram los actores aparecen en un aeropuerto, al parecer listos para viajar. "¡Gracias por tanto cielo!", comentó Mosquera en Instagram, derramando miel por la actriz.

