Descubrimos los esenciales de Sebastián Rulli durante su visita a People En Español By Carolina Trejos El protagonista de El dragón (Univision) visitó nuestras oficinas durante su viaje de promoción de la exitosa serie. Te compartimos imágenes tras bastidores del apuesto actor argentino. ¿Qué lleva siempre con él?, ¿cómo se comportó con los editores? ¡Lo descubrimos TODO! Sebastián Rulli Durante su visita reciente a People En Español, nos pusimos al día con el argentino y descubrimos qué fue lo que más le llamó la atención de ser parte de la serie El dragón (Univision). Escenciales Descubrimos que el actor argentino no puede vivir sin su té, sin su celular y siempre está bien preparado con su mochila. Invitado VIP Sebastián tuvo una reveladora conversación con nuestra Carolina Trejos en People VIP, donde descubrió que el actor no es muy fan de las narcoseries. ¿Puedes creerlo? ¡Aquí la entrevista completa! Siempre bello Uno de nuestros 50 Más Bellos del 2016 se puso al día con Yolaine Díaz de Ponte Bella con todos los truquitos de belleza que usa a diario… o que Angelique hace por él. ¿Qué habrá ahí? Nuestro lente indiscreto miró muy de cerca las pertenencias del actor de Tres veces Ana. ¡Enloquecidas! Solo hay una razón por la que las chicas de nuestra redacción paran de trabajar… ¡para charlar con Rulli! … Hello! ¡A lo que vinimos! El histrón llegó a poner orden y tomarse la foto con nuestro logo de People En Español. ¡Sonrían! En orden de izquierda a derecha, Úrsula, Carolina, Mayra, Alma, Yolaine, Fedora, Nohelia, Joan, Yareli, Chiara y People En Español posaron un poco emocionadas junto a Rulli. Su misión "Para muchos somos ejemplos a seguir, no solamente como actores sino también personajes que interpretamos y, sobre todo en la televisión que está dirigida a la familia, a un público abierto. Creo que sí tenemos una responsabilidad y hoy por hoy tenemos que cuidad mucho eso. Siento que las cosas se pueden ir mejor, se pueden hacer mejor". ¡Imperdible! Sebastián Rulli protagoniza la serie El dragón de lunes a viernes a las 10 p.m., hora del Este, por Univision.

