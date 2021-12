Escándalos y eventos impactantes del 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Frida Sofia, Alec Baldwin y Britney Spears Credit: Omar Vega/Getty Images; Presley Ann/Getty Images for Cantor Fitzgerald; Steve Granitz/WireImage El 2021 fue un año en el que no faltaron los escándalos y eventos impactantes. Desde dramas familiares y procesos legales en los que se vieron envueltos varios famosos, acusaciones de acoso sexual y otras noticias que dieron mucho de qué hablar. Haz un repaso de algunos de los sucesos que marcaron el mundo de la farándula este año. Empezar galería Chris Noth Chris Noth Credit: (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Chris Noth hizo su gran regreso como Mr. Big en la serie And Just Like That, la esperada secuela de Sex & The City. Poco después, el actor fue acusado de abuso sexual por dos mujeres que contaron sus historias a The Hollywood Reporter. "Los encuentros fueron consensuales… Las acusaciones en mi contra hechas por individuos que conocí hace años, y hasta décadas, son categóricamente falsas", expresó el actor a través de un comunicado, según People. "No sé exactamente por qué están surgiendo ahora, pero sí sé esto: yo no abusé de estas mujeres". 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Raphy Pina Raphy Pina Natti Natasha Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard) El productor puertorriqueño Raphy Pina, dueño de Pina Records, fue encontrado culpable de posesión ilegal de armas de fuego. Su juicio en Puerto Rico mantuvo a muchos en vilo. El manager de Daddy Yankee y de Natti Natasha agradeció las oraciones de muchos de sus seguidores durante su proceso legal. Pina —quien es el prometido de la cantante Natti Natasha y padre de su bebé Vida Isabelle—podría enfrentar más de 10 años de cárcel. 2 de 12 Ver Todo Britney Spears Britney Spears Credit: (JB Lacroix/WireImage) Britney Spears tuvo una gran victoria. Una jueza suspendió en septiembre la tutela del padre de Britney Spears después de trece años de custodia de la artista y sus bienes. La cantante —quien se comprometió con su novio Sam Asghari—agradeció el apoyo de sus fanáticos, quienes lanzaron la campaña #FreeBritney para ayudarla a recobrar su libertad legal. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Travis Scott Travis Scott Credit: (Rick Kern/Getty Images) El concierto Astroworld del rapero Travis Scott en noviembre terminó en tragedia, con la muerte de 10 personas en la audiencia, incluyendo un niño de 9 años. El novio de Kylie Jenner y padre de su hija Stormi, fue criticado por seguir cantando en medio de una violenta avalancha de personas en su concierto que causó graves heridas a múltiples fanáticos. El cantante ha enfrentado demandas. 4 de 12 Ver Todo Príncipe Harry y Meghan Markle Prince Harry Meghan Markle Credit: (Rick Kern/Getty Images) La entrevista que el Príncipe Harry y Meghan Markle dieron a Oprah Winfrey dio mucho de qué hablar tras revelarse que Meghan Markle había tenido pensamientos suicidas al sufrir depresión tras integrarse a la realeza. También revelaron que habían enfrentado racismo, ya que había preocupación por cuál sería el tono de la piel de su hijo Archie antes de nacer el bebé. 5 de 12 Ver Todo Ben Affleck Ben Affleck Credit: (Elisabetta A. Villa/Getty Images) No todo ha sido color de rosa desde que Ben Affleck regresó a los brazos de Jennifer López. Si bien parece estar muy feliz con la estrella de origen puertorriqueño, el actor fue criticado por sus recientes comentarios sobre su exesposa Jennifer Garner. En una polémica entrevista con Howard Stern, Affleck dijo que "probablemente estaría todavía bebiendo" si siguiera casado con la madre de sus hijos. "Es una de las razones por las que empecé a beber", dijo en el Howard Stern Show. "Estaba atrapado" dentro de su matrimonio, aseguró. "Pensaba 'no puedo irme' por mis hijos, pero no soy feliz, ¿qué hago?'", explicó. "Lo que hice fue beber una botella de scotch y caer dormido en el sofá, era lo que parecía la solución entonces". El actor ha sido criticado por supuestamente culpar a su exesposa de sus pasados problemas de alcoholismo. En otra entrevista en el Jimmy Kimmel Live show, abordó la controversia generada por sus palabras. "Jamás quisiera que mis hijos piensen que yo diría una mala palabra sobre su madre", explicó muy dolido. "Es exactamente lo opuesto a lo que soy y en lo que creo", dijo sobre el enfoque que se dio a su entrevista con Howard Stern. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Frida Sofía Frida Sofia Credit: (Omar Vega/Getty Images) La cantante Frida Sofía acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haber abusado de ella sexualmente cuando era una niña, algo que él ha negado rotundamente. Frida también acusó a Alejandra Guzmán de ser una madre negligente, algo que la roquera mexicana ha desmentido. Alejandra mostró su apoyo a Enrique Guzmán ante las denuncias de su hija. "Pongo las manos en el fuego por mi padre", dijo. El distanciamiento entre madre e hija parece no tener fin. 7 de 12 Ver Todo Inés Gómez-Mont Ines Gomez Mont Credit: (Hector Vivas/LatinContent via Getty Images) La Interpol emitió una ficha roja de búsqueda contra la presentadora mexicana Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga. La pareja ha sido acusada de malversar cerca de 3 mil millones de pesos (unos $146 millones) del Ministerio del Interior mexicano entre 2016 y 2017. Cuando el pasado 10 de septiembre un juez emitió una orden de arresto en su contra, ambos huyeron del país. Gómez Mont compartió recientemente un comunicado en redes sociales en el que reivindicaba su inocencia y denunció que autoridades estaban solicitando órdenes de aprehensión en su contra. "Aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada", aseguró. 8 de 12 Ver Todo Laura Bozzo Laura Bozzo Credit: (Victor Chavez/Getty Images) La presentadora peruana Laura Bozzo también tuvo un enfrentamiento con la ley tras ser acusada de presunto fraude fiscal. "Ha sido terrible, ha sido muy doloroso", dijo al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV) tras llegar a un acuerdo para resolver su pleito legal. "Nunca he compartido con mi público que sufro de una depresión clínicamente diagnosticada desde muy chica, y tengo que estar luchando contra eso —es una enfermedad, creo que la peor de todas las — y el problema que tuve de cáncer sigo tratamiento, entonces para mí entrar a un penal era sentencia de muerte anticipada", advirtió. "Por eso es que no me presenté porque sabía que iba a terminar ahí [en prisión]. Nunca quise huir, ni quise evadir impuestos ni nada, por eso puse mi nombre y no una compañía para pagar impuestos, eso se debió a una auditoría de 2012", añadió. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alec Baldwin Alec Baldwin Credit: (James Devaney/GC Images) El actor dice sentirse devastado después de un trágico accidente en el set de su película Rust en Nuevo México. Tras dispararse un arma de utilería, el director Joel Souza resultó herido y murió la cineasta Halyna Hutchins. Alec Baldwin aseguró que él no apretó el gatillo del arma y que ha cooperado con las autoridades en la investigación de la muerte de la cineasta. El incidente puso a la familia del actor bajo una gran presión mediática. Su esposa Hilaria Baldwin ha denunciado que han sido asechados por paparazzi. 10 de 12 Ver Todo Hilaria Baldwin Hilaria Baldwin Credit: (Jamie McCarthy/Getty Images) La experta en yoga y esposa del actor Alec Baldwin se vio obligada a dar explicaciones sobre sus orígenes luego de que se reveló que no había nacido en Mallorca ni se había criado en España, como detallaba la biografía de su agencia de representación. ¿Se hizo pasar por española? Usurarios de Twitter aseguraban que Hilaria era en realidad de Massachussets, se llamaba Hillary Hayword-Thomas y habían estudiado en la escuela secundaria con ella en esa localidad. Hilaria Baldwin publicó un video en el que aclaraba esta controversia. "He visto charlas en línea cuestionando mi identidad y cultura. Esto es algo que me tomo muy en serio, y para aquellos que me preguntan, reiteraré mi historia, como lo he hecho muchas veces antes. Nací en Boston y crecí pasando tiempo con mi familia entre Massachusetts y España. Mis padres y mi hermano viven en España y elegí vivir aquí, en Estados Unidos", dijo. "Celebramos ambas culturas en nuestro hogar: Alec y yo estamos criando a nuestros hijos bilingües, tal como me criaron a mí. Esto es muy importante para mí. Entiendo que mi historia es un poco diferente, pero es mía y estoy muy orgulloso de ella", escribió en un mensaje junto al video. 11 de 12 Ver Todo Armie Hammer Armie Hammer Credit: (Bruce Glikas/WireImage) Jennifer López cambió de galán en la comedia romántica Shotgun Wedding después de que el actor Armie Hammer se viera envuelto en un escándalo y anunciara que no participaría en la película. El histrión estuvo en el ojo del huracán por supuestamente mandar mensajes privados "gráficos" a mujeres por Instagram hablando de sus fantasías sexuales, que incluían referencias a canibalismo y sadomasoquismo. Hammer ha negado estas acusaciones rotundamente, enviando un comunicado a PEOPLE donde asegura que estos son "ataques cibernéticos perversos y falsos". Una exnovia también acusó al actor de violación. Tanto el actor como su abogado negaron estas acusaciones. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

