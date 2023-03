Escándalos de infidelidades de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Sebastian Lletget y Becky G Credit: Karwai Tang/WireImage Poco después de anunciar felices su compromiso, Becky G y Sebastian Lletget enfrentan un gran reto. Sebastian Lletget está en el ojo del huracán tras la aparición de rumores de que le fue infiel a la cantante de raíces mexicanas. "Sebastian Lletget te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo. Tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta video íntimo de Sebastian. No lo puedo publicar pero te lo puedo hacer ver a ti en privado. Escríbeme y verás que no miento. El único falso y mentiroso es tu novio, que te engaña con muchas mujeres más", le escribió una mujer desconocida a Becky G en las redes sociales. El futbolista argentino, que lleva más de seis años de relación con Becky G, le pidió disculpas. "Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces", expresó el jugador del equipo de fútbol FC Dallas. Su caso se suma al de otras parejas famosas. Empezar galería Khloe Kardashian y Tristan Thompson Tristan Thompson y Khloe Kardashian Credit: Jerritt Clark/Getty Images for Remy Martin Khloe Kardashian, quien tiene dos hijos con el jugador de baloncesto Tristan Thompson, terminó su relación con él después de varios rumores de infidelidades. Tristan presuntamente le fue infiel a Khloé con Jordyn Woods, de 21 años, la mejor amiga de Kylie Jenner. Anteriormente, cuando ella estaba embarazada de su hija, Thompson estuvo en el ojo del huracán tras ser revelados videos en los que aparece con otras mujeres. Luego, cuando esperaban a su segundo bebé, se reportó que otra mujer, la entrenadora Maralee Nichols, también esperaba un bebé del basquetbolista. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Lili Estefan y Lorenzo Luaces Lily Estefan y Lorenzo Luaces Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group Tras 25 años de matrimonio con Lorenzo Luaces, el padre de sus dos hijos, la copresentadora de El gordo y la flaca (Univision) Lili Estefan volvió inesperadamente a la soltería. En Red Table Talk: The Estefans (Facebook Watch), Lili Estefan contó que Luaces la llamó para decirle que un paparazzi lo había fotografiado con otra mujer y le estaba pidiendo $200,000 a cambio de las fotos. El drama privado se convirtió en público cuando Lili anunció su separación en su show de El gordo y la flaca el 14 de septiembre del 2017. "Me sentí humillada, pensaba que tenía una familia perfecta", dijo la presentadora cubana. 2 de 10 Ver Todo Dayanara Torres y Marc Anthony Marc Anthony y Dayanara Torres Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic En su libro Casada conmigo: Cómo triunfé después del divorcio, la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres cuenta cómo superó su divorcio el cantante Marc Anthony, quien poco después de su ruptura contrajo nupcias con Jennifer López, lo que desató rumores no comprobados de infidelidad. "Es un dolor horrible y sí me deprimí", le dijo a Cristina Saralegui sobre su divorcio, pero asegura que salió adelante gracias a sus hijos. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Shakira y Gerard Piqué Gerard Pique y Shakira Credit: Gregg DeGuire/WireImage La cantante colombiana Shakira y el exfutbolista catalán Gerard Piqué anunciaron su separación en el 2022. Shakira se desahogó en su canción con Bizarrap, diciendo que su ex "cambió un Rolex por un Cassio", y clara-mente haciendo referencia a Clara Chía, la actual novia del padre de sus hijos. 4 de 10 Ver Todo Oscar de la Hoya y Millie Corretjer Millie Corretjer y Oscar de la Hoya Credit: Luis Guerra/The Grosby Group La historia de amor de Oscar de la Hoya y Millie Corretjer parecía salida de un cuento de hadas. Su relación de más de 15 años estuvo llena de altos y bajos. Millie —quien se alejó de los escenarios para dedicarse a su familia— apoyó a su esposo durante su carrera en el ring y asistía a sus peleas. En el 2016, se separaron. En una entrevista con Teresa Rodríguez en Aquí y ahora (Univision), De la Hoya dijo que había sido infiel a su esposa, y que había abusado del alcohol y la cocaína, algo que afectó su matrimonio. 5 de 10 Ver Todo Beyonce y Jay Z Jay-Z y Beyonce Knowles-Carter Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Sean Combs Beyoncé usó la música para desahogarse durante una crisis con Jay Z por presuntas infidelidades del rapero, volcando su enojo en las explosivas letras de su disco Lemonade. "Lo más difícil es ver el dolor en el rostro de otra persona, que tú causaste, y luego tener que lidiar contigo mismo", dijo Jay Z a The New York Times Style Magazine. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Princesa Diana y príncipe Carlos Prince Charles y Princess Diana Credit: Tim Graham Photo Library via Getty Images Después de una boda de ensueño en Londres, la princesa Diana y el príncipe Carlos de Inglaterra se divorciaron en 1996. "Éramos tres en mi matrimonio, y eso es una multitud", dijo Diana en una entrevista con la BBC, refiriéndose a la relación extramarital del ahora rey Carlos con Camilla Parker Bowles. 7 de 10 Ver Todo Cristian de la Fuente y Angélica Castro Angelica Castro y Cristian de la Fuente Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group El actor Cristián de la Fuente estuvo en el ojo del huracán tras salir a la luz un video muy cariñoso con una mujer que no era su esposa Ángelica Castro. En septiembre del 2022, De la Fuente se vio envuelto en un escándalo luego de que un video lo mostrara besando en la boca a una joven en el restaurante La Única en México. "Cometí un error", reconoció luego el chileno. "Una mujer se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto".

