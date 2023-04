¡Escándalo Real! Al rey emérito de España, Don Juan Carlos I, le sale una hija secreta Tras una investigación de años, dos periodistas han publicado King Corp: El imperio nunca contado de Juan Carlos I, un libro que cuenta el entramado empresarial del monarca que les llevó a desenmascarar este supuesto gran secreto personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los escándalos siguen llamando a la puerta de la realeza europea. En este caso, a la Casa Real española. A pesar del retiro casi obligado del rey emérito, Juan Carlos I, en Abu Dabi, su pasado y sus supuestas equivocaciones, siguen viendo la luz. Los periodistas españoles José María Olmo y David Fernández han destapado un nuevo suceso que tiene a la sociedad del país, no tan sorprendida como decepcionada. Una vez más. Tras los supuestos malos usos de los fondos y otros asuntos no muy claros durante su reinado, ahora a Don Juan Carlos le ha salido una hija secreta. Según el libro King Corp: El imperio nunca contado de Juan Carlos I, escrito por estos investigadores y donde abordan una vida no del todo transparente del monarca, su protagonista tendría una hija fuera de su matrimonio con la entonces reina Sofía: Alejandra. Así lo ha destapado el diario español El Confidencial en un artículo que ha dado la vuelta al país y también a Europa por lo que podría conllevar este dato, en el caso que fuese cierto. Juan Carlos I El rey emérito de España protagoniza un nuevo escándalo | Credit: (Photo by Patrick van Katwijk/Getty Images) Según publica el libro, esta mujer fue furto de una relación extramatrimonial con una aristócrata a finales de la década de los 70, principios de los 80. En la actualidad, dicha obra, asegura que Alejandra está casada, tiene un hijo y siempre se ha mantenido en un segundo plano sin reclamar nada, incluso sabiendo que, supuestamente, es hija de uno de los mayores mandatarios europeos. El libro ha reunido pruebas significativas, testimonios y datos precisos como para confirmar este nuevo descalabro de la casa real, y en concreto, de su exmonarca. Parece que el secreto era a voces, al menos dentro del palacio de la Zarzuela. El pacto de silencio, cuentan, volvió a ser el camino elegido para evitar el escándalo en medio del cambio de la dictadura a la democracia en el país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según indica el libro, Juan Carlos I se habría encargado todo este tiempo de que no le faltase de nada a esa hija, haciéndose responsable de sus gastos, sus estudios y su bienestar. Tres han sido las fuentes que han confirmado esta relación a los escritores, tres personas que, aseguran, son muy allegadas a los implicados en esta historia. A pesar de todo lo dicho y publicado, el diario El Mundo ha compartido que el rey emérito ha negado rotundamente la existencia de esa supuesta hija, además de todas las informaciones publicadas al respecto.

