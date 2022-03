¡Famoso actor Ezra Miller, protagonista de The Flash, detenido por acoso en Hawái! ¡Nuevo escándalo en Hollywood! A punto de estrenar sus nuevas películas: Harry Potter, Animales Fantásticos y The Flash, el atractivo actor armó la de San Quintín en un bar y terminó entre rejas... Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un comunicado de prensa emitido por la Policía de Hawái la pasada noche, confirmó que el célebre actor de Hollywood Ezra Miller fue arrestado después de armar tremenda trifulca en un bar de la famosa isla por alteración del orden público y acoso. El suceso sucedió durante la madruga del lunes: "Miller comenzó a gritar obscenidades y de pronto agarró el micrófono de una mujer de 23 años que cantaba Karaoke (delito de conducta desordenada) y luego se abalanzó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos (delito de acoso)". También aseguran que el dueño del bar le pidió al actor que se calmara varias veces, pero él hizo caso omiso y continuó con su comportamiento desmedido. Finalmente, fue puesto en libertad tras pagar 500 dólares de fianza, pero su mugshot policial quedará para la posteridad: Ezra Miller Mugshot Credit: Twitter Hawaii Police Ezra Miller Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Veremos cómo reaccionan los productores de Hollywood ante el próximo estreno de sus nuevas películas: la nueva The Flash, y otras como Animales Fantásticos 3 y la nueva película de Harry Potter, así como las grandes firmas que colaboran con el también amante de la moda. Ezra Miller Credit: Taylor Hill/Getty Images Ezra Miller Credit: John Lamparski/WireImage Mientras, el mundo está pendiente del altercado que durante los últimos premios Oscar se desató entre Will Smith y Chris Rock.

