La semana pasada, Ángela Aguilar estuvo en el ojo del huracán tras darse a conocer unas imágenes donde aparece de manera romántica con el compositor Gussy Lau, quien es 15 años mayor que la cantante. Si bien la joven ya se pronunció al respecto, aseguró que estaría tratando de reordenar su vida al lado de su familia. Ahora, su padre, Pepe Aguilar, dio a conocer que sus hijas, esposa y él viajaron a París, de manera espontánea y rápida por asuntos profesionales, aunque no dejó de tocar veladamente el tema. "Tuvimos que ir de volada [rápido] a París y a otra lugar cerca de París porque queremos llevar [el espectáculo] Jaripeo sin fronteras a Europa", mencionó en un live que realizó, desde el avión, en su cuenta de Instagram. "Andan con muchas tarugadas ahorita los medios de comunicación y la gente. Pero no es más cuento que el que uno hace en la vida". Al ser cuestionado por unos de los seguidores sobre la controversia de su hija menor, fue enfático en asegurar que "no voy a decir ni madres". Además, dio a conocer que está preparando otro espectáculo con Ángela y Leonardo que es diferente a todo lo que ha presentado con anterioridad. Ángela y Pepe Aguilar Ángela y Pepe Aguilar | Credit: Photo by John Parra/Getty Images for LARAS) Queriendo dejar atrás la polémica, tanto el intérprete de "Por mujeres como tú" y su familia han hecho públicas imágenes de su estancia en la capital de Francia. "¡¡¡Saludos desde la ciudad de la Luz!!! (Y aquí a punto de pasarnos todo por el arco del triunfo literalmente). ¡Buenas noches!", escribió Aguilar para acompañar una selfie donde se le ve cerca del Arco del Triunfo con sus dos hijas. Por su parte, Ángela Aguilar también ha posteado videos e imágenes de su paseo familiar por esta ciudad europea.

