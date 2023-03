Tania Rincón responde a grave acusación sobre su separación y las de Galilea Montijo y Andrea Legarreta Tras darse a conocer que las tres conductoras del programa Hoy, Andrea Legarreta, Tania Rincón y Galilea Montijo se separaban, los rumores de que solo era un truco publicitario surgió ¿es verdad? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 23 de febrero de 2023, Andrea Legarreta dio a conocer su separación de Erik Rubín tras 22 años de matrimonio. El 1 de marzo, Tania Rincón anunció la ruptura conyugal de su esposo Daniel Pérez. Finalmente, el 10 de marzo, Galilea Montijo reveló que se divorciaba de Fernando Reina tras once años de estar casados. Como las tres son conductoras del programa mexicano matutino Hoy, se ha especulado que todo esto se trató de una estrategia publicitaria para darle rating a la emisión. Ante ello, la presentadora desestimó dichos comentarios. "Que piensen lo que quieran", advirtió Rincón a los medios de comunicación. "Me parece que nos falta, de pronto, ponernos en los zapatos de las demás personas. Tengo la fortuna de conocer a Gali y a Andrea, ni yo lucraríamos con una noticia tan lamentable", continuó. "Jamás prestaríamos nuestras vidas privadas, pero, sobretodo, las vidas que involucran a nuestros hijos y a personas que han sido tan importantes en nuestras vidas como nuestros esposos para hacer publicidad o alguna estrategia". Galilea Montijo, Tania Rincon y Andrea Legarreta Galilea Montijo, Tania Rincon y Andrea Legarreta | Credit: Mezcalent.com (3) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tania Rincón hizo una reflexión, justamente, sobre la ruptura sentimental que sufrieron las tres y le parece una mala y triste causalidad para todas. "Parece de verdad, y lo decimos nosotras [Andrea Legarreta, Galilea Montijo y yo], parece un chiste mal contado, una mala jugada de la vida", confesó. "Pero al contrario, creo que fue un apapacho al corazón saber que las tres estábamos pasando por lo mismo. Y lo seguimos platicando, decimos 'qué chistoso que, de pronto, nos veíamos y con sólo una mirada encontrábamos empatía; encontrábamos el sé lo que sientes, lo que estás pasando'", agregó. "Porque todo el mundo te quiere juzgar, te quiere dar consejos y, de pronto buscar a Gali y a Andrea, y ver su mirada de empatía, eso definitivamente es un bálsamo".

