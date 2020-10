"Es momento de superar eso", advierte Natalia Barulich sobre su romance con Maluma Natalia Barulich quiere dejar atrás su romance con Maluma. La modelo aclara cuál es la relación que mantiene con Neymar Jr. ¿es su nueva pareja? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras dos años de relación sentimental, Natalia Barulich y Maluma decidieron separarse. Desde entonces, los rumores alrededor de la expareja no han cesado sobre una posible reconciliación, supuestas insinuaciones entre ambos, nuevos romances, etc. Ahora, la modelo habla por primera vez sobre su situación emocional con respecto al cantante. “Eso está en el pasado y quiero dejarlo ahí porque fue una experiencia en mi vida de la cual no me arrepiento”, advirtió Barulich al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Pero es momento de superar eso y nosotros [Maluma y Natalia Barulich] estamos separados desde hace un año”. RELACIONADO: Natalia Barulich revela que su relación con Maluma fue "muy tóxica" Image zoom Paul Archuleta/Getty Images Desde hace un tiempo, la también DJ ha sido relacionada sentimentalmente con Neymar Jr. Incluso, se rumora que el reguetonero está celoso. Sin embargo, Barulich aclara que mantiene una muy buena amistad con el futbolista. “[Neymar] es un gran amigo y ni sé porqué los medios piensan que estamos juntos [idílicamente]”, aclaró. “Tengo mucho respeto hacia él, es grandioso. Y siempre lo veo cuando estoy en París, cuando estoy en Europa. Tenemos una gran relación, pero no es lo que todo el mundo piensa”. Image zoom La modelo no dudó en llenar de halagos al deportista. “Lo adoro. Es una gran persona, es una gran amigo. Siempre ha sido un topado y es una gran persona en mi vida”, agregó. “Él es una de las mejores y más felices personas que he comido en mi vida y siempre tendrá mi apoyo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Natalia Barulich quiere brillar con luz propia sin tener que ser reconocida por sus romances. Desestima que la canción de Maluma, "Hawái", esté dedicada a ella. “No sé si [Hawái] me lo dedicó a mí; escuché que sí, escuché que no y la verdad no me importa”, enfatizó. “Ahora es mi tiempo de brillar, es tiempo de mi música y estoy harta de estar bajo la sombra de alguien más o de que me liguen con alguien como él [Maluma] o cualquier otro”.

