Se revela que es falsa reaparición de Pilar Montenegro El pasado mes de julio, se informó que Pilar Montenegro había reaparecido públicamente. Ahora, se confirma que todo se trato de ¡una mentira! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace varios años Pilar Montenegro ha estado alejada del ojo público y se rumora que es por problemas de salud. Por eso, causó furor que, el 13 de julio de 2022, surgieran una serie de imágenes y videos que fueron publicados en su supuesta cuenta de Instagram, pilarmontenegromx. Así, surgió una fotografía donde aparentemente luce su nueva imagen. Además se pronunció al respecto. "Hoy me siento mejor que nunca, gracias a todos por su preocupación, sus mensajes, etc, pero no estoy en silla de ruedas, y gracias a Dios aún tengo la edad para correr ¿o trotar???Jajajajaja. A pasarla rico, en unas ricas vacaciones", escribió en aquel momento para acompañar dicha imagen. Desde entonces, en dicha cuenta se postean diversas fotos y videos de la exintegrante de Garibaldi. Sin embargo, ahora se da a conocer que esa reaparición fue falsa porque la cantante no tiene redes sociales; así, que solo es alguien que está usurpando la personalidad de la famosa. "Pilar [Montenegro] no tiene redes sociales, es una persona que se está pasando de lanza [que está mintiendo y abusando]", aclaró Luisa Fernanda, su gran amiga y compañera en dicha agrupación al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Esa es una cuenta falsa, así es que repórtenla" Por lo tanto, las especulaciones sobre el estado de salud de la intérprete de "Quítame ese hombre del corazón" seguirán presentes y su condición física continuará siendo un misterio, debido a que se rumora que su retiro se debe a que sufre una enfermedad degenerativa. De hecho, se desconoce si lo que le ocurre se abordará en la serie biográfica que está en negociaciones por parte de los miembros del grupo pop mexicano. Pilar Montenegro Pilar Montenegro | Credit: Pablo Salazar/Clasos.com/LatinContent via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos todavía en pláticas para ver en qué momento podemos coincidir con los tiempos y hasta donde está dispuesto cada a hablar de su historia, y de lo que nos toca", agregó. "La verdad éramos bien aburridos". Solamente el tiempo dirá si Pilar Montenegro en algún momento volverá a la escena pública y ninguno de sus compañeros hablan sobre su situación.

